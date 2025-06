Bőkezű Bécs a migránsokkal

Bécs a menekültek szociális paradicsoma

Egy Bécsben élő, tizenegy gyermekes szíriai menekült pár havonta 6000 euró szociális segélyt kap, amelyben lakhatási támogatás is van. Emellé, a gyerekek után, több, mint 2000 euró családi pótlékot is felvehetnek, valamint adókedvezményeket is kapnak, így lényegében a szociális segély mellé további 3000 euró jár nekik havonta

Összesen 9000 euró a havi bevételük így, amit Bécs városa biztosít számukra. A család ezen kívül soron kívüli támogatásokat is, kap, többek között iskolakezdési támogatást.

Bécs a 2024-es évre vonatkozó költségvetésben 1 094 533 344, vagyis több, mint egymilliárd eurot fordított szociális kiadásokra.