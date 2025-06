Falatnyi bikiniben mutogatja melleit a népszerű énekesnő - képek

Rita Ora hétfőn osztotta meg új kislemezének promóciós videóját az Instagramon, amelyben látványosan mutatta meg napbarnított alakját egy narancssárga, alig takaró bikiniben. A 34 éves énekesnő a medence partján vonult, miközben a Heat című dalt hallgatta, amely pénteken debütált.

Rita Ora szexi bikiniben hódította meg az internetet.

Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A „Let Me Love You” énekesnője a videóban egy testláncot és több bokaláncot is viselt, ezzel is fokozva a nyári hangulatot. A poszthoz ezt a szöveget írta: „Summer 25 just got hotter.”

A Heat című kislemez Rita új albumának egyik előfutára, amelynek címe egyelőre nem ismert.

A dal klipje Miamiban készült, és az énekesnő szerint „merész, játékos, és tele van aranyló, jókedvű energiával”.

Rita szerint a szám az önkifejezés és a szabadság ünneplése.

A kislemez megjelenése nem véletlenül időzített: Rita a hétvégén lép fel a World Pride Zenei Fesztiválon Washingtonban, és úgy érzi, ez a tökéletes alkalom, hogy megossza a rajongókkal a friss zenét: „Ez egy különleges pillanat számomra és azoknak is, akik évek óta támogatnak” – nyilatkozta.

Fotó: Northfoto/Photo Press Service/BESTIMAGE

Rita a közelmúltban Kylie Minogue Tension turnéját is támogatta előzenekarként, és első koncertje után így nyilatkozott: „Hihetetlen fogadtatásban volt részem. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen ikon előtt léphetek színpadra.”

Érdekesség, hogy Rita majdnem ő énekelte fel Kylie 2023-as slágerét, a Padam Padam-ot, amit végül mégis az ausztrál popdíva vitt sikerre.

A dalt több énekesnőnek is felajánlották, mielőtt Kylie végül megkapta – köztük Ritának is.

Kylie turnéja augusztus 26-án zárul, majd két koncerttel New Yorkban, illetve egy washingtoni fellépéssel folytatódik. Rita közben új zenékkel és merész stílusával biztosítja, hogy nyáron se feledkezzünk meg róla.

