Saját pártja fordult a brit miniszterelnök ellen

Egy évvel azután, hogy Keir Starmer, brit miniszterelnök elsöprő győzelmet aratott az Egyesült Királyság parlamenti választásán, az általa bejuttatott képviselők — akiket gúnyosan „Starmtroopereknek” neveztek — most fellázadtak ellene.

Saját párttársai fordultak a brit miniszterelnök ellen

A brit miniszterelnök rendszeresen ellenállásba ütközik

Starmer már korábban is kénytelen volt változtatni álláspontján például a gyermekbántalmazási ügyekben indítandó vizsgálattal és a nyugdíjasok támogatásának eltörlésével kapcsolatban is. Emellett nyitottságot mutatott a gyermekes családok támogatásának növelésére, amit korábban egyértelműen elutasított. Egy baloldali képviselő ironikusan úgy fogalmazott: „Keir mindig megfutamodik” — utalva egy amerikai mémre.

A sorozatos engedmények gyengítették Starmer politikai tekintélyét, és veszélybe sodorták kulcsembereit. Rachel Reeves pénzügyminiszter most 4,5 milliárd font költségvetési lyukat kénytelen betömni, miközben párttársai gátolják a kiadáscsökkentéseket. Így egyre valószínűbb, hogy adóemelésekkel szedik majd be a hiányt.

Sokan Reeves leváltását sürgetik, helyette pedig olyan pénzügyminisztert szeretnének, aki hajlandó lenne egyszeri vagyonadót bevezetni és enyhíteni a szigorú költségvetési szabályokon. Egy friss felmérés szerint a párttagok 40%-a támogatná Reeves eltávolítását. Célkeresztbe került Starmer kabinetfőnöke, Morgan McSweeney is. Egyes képviselők úgy vélik, hogy Starmernek meg kellene válnia McSweeneytől és Reeves-től, vagy legalább meg kellene vonnia tőlük a döntéshozói jogköröket. A belső feszültségek egyik oka a képviselők szerint a kommunikáció hiánya: Starmer ritkán találkozik velük, nem hallgatja meg aggályaikat, és nem kormányoz „munkáspárti módra”.

A Downing Streeten belül egyre nagyobb a frusztráció azokkal a képviselőkkel szemben, akik a médián keresztül támadják a kormányt. Különösen nagy vihart kavart például egy névtelenül nyilatkozó képviselő megjegyzése a Timesnak, miszerint „rendszerváltásra” lenne szükség.

Starmer a The Observer című lapnak adott interjújában elismerte, hogy több súlyos hibát is elkövetett, és sajnálatát fejezte ki a bevándorlással kapcsolatos korábbi, populistának tartott kijelentései miatt. Bár egyes tanácsadói szerint ez az őszinteség emberközelibbé tette, mások szerint gyengeséget sugallt. A miniszterelnök most abban reménykedik, hogy a közvélemény a hibák elismerését értékeli, nem pedig a gyengeség jeleként értelmezik azt– írja a Bloomberg.

