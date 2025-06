A „varsói modell”: ilyen a politikai leszámolás brüsszeli módra

A helyreállítási alap mintegy 36 milliárd eurójából első körben olyan városi projektek részesültek, amelyeket a kormányhoz lojális önkormányzatok vezettek. A fejlesztési pályázatok kiírásánál sok esetben formai hibákra hivatkozva sorra elutasították a konzervatív Jog és Igazságosság párthoz kötődő vidéki és kisebb települések projektjeit, miközben a nagyvárosok – Varsó, Gdansk, Wrocław – nagyságrendekkel nagyobb arányban jutottak forráshoz. Például Varsó önkormányzata a 2024-es év első félévében önállóan több mint 3 milliárd euró értékű uniós támogatást nyert el, míg az egész kelet-lengyelországi régió támogatásának mértéke összesen alig haladta meg az 1 milliárd eurót, tovább mélyítve ezzel a régiók közötti egyébként is jelentős fejlettségi szakadékot. Mindezek mellett a konzervatív párt politikai bázisát alkotó vidéki térségek és konzervatív vezetésű önkormányzatok gyakran találkoznak adminisztratív akadályokkal, például a podlasiei vajdaságban több út- és közlekedésfejlesztési projekt esetében a kormány „hiányos dokumentációra” vagy „stratégiai szempontból alacsonyabb prioritásra” hivatkozott – holott ezek a projektek évekkel korábban uniós jóváhagyással indultak.

A közmédia átalakítása a modell egyértelmű szimbóluma lett. A TVP és a Polskie Radio vezetőségét még 2023 végén, erőszakkal távolították el, noha a lengyel bíróságok részben megállapították, hogy az eljárás jogellenes volt. Sienkiewicz kulturális miniszter egy héttel azt követően, hogy a Tusk-kormány letette az esküt egy parlamenti határozat alapján igyekezett cégjogi változtatásokat keresztülvinni a hatalomátvétel érdekében, de annak átvezetésére még a cégbíróság sem volt hajlandó. Később az új vezetés kijelölésével egy időben az állami médiumok költségvetését mintegy 20 százalékkal növelték meg, a „társadalmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében” – valójában azonban a kormányzati kommunikáció erősítését célozva.

A források elosztása során az oktatás és kultúra területén is hamar érzékelhetővé vált az ideológiai újrarendeződés. Az egyházi fenntartású iskolák, valamint a hagyományos értékeket közvetítő kulturális programok támogatása több tucat esetben csökkent vagy szűnt meg. Az államilag finanszírozott hittanórák száma felére csökkent. Érdekes jogállamisági fordulat, hogy a lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a kormány döntését, amely a katolikus hitoktatásban szerzett jegyeket eltávolította az iskolai osztályzatok átlagából, a kormány azonban politikai okokra hivatkozva egyszerűen nem tekinti legitimnek az ország alkotmánybíróságát, és jelezte, hogy figyelmen kívül fogja hagyni a döntést, ahogyan azt korábban is több esetben megtette már. Eközben a kulturális minisztérium 2024‑es pályázati ütemterve alapján azok a programok, amelyek nem illeszkedtek a kormány új, „civileket és gender‑érzékenyítést” segítő szakpolitikai irányvonalához, jelentős forráscsökkenést szenvedtek el.

A feloldott uniós források tehát a „varsói modell” részeként nem a nemzet gazdasági felemelkedését, hanem a politikai erőviszonyok átrendezését szolgálják – mindezt brüsszeli jóváhagyás mellett.

Jogállamisági válság brüsszeli támogatással

A Tusk-kormány alatt számos bírói és ügyészi kinevezés történt, amelyek során a kormányzathoz közel álló jelöltek kerültek pozícióba. Az elmúlt év során több mint nyolcvan kulcspozíciót töltöttek be újonnan, és ezekben az esetekben gyakran háttérbe szorult a szakmai érdemek mérlegelése a politikai hovatartozás javára. Az Európai Bizottság, amely korábban minden bírói reform miatt eljárást indított vagy felszólítást küldött, most csendben szemléli e folyamatokat. Az önkormányzatok autonómiája sem maradt érintetlen. A kormány új ellenőrzési mechanizmusokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik, hogy a belügyminisztérium bizonyos helyi döntéseket megsemmisítsen, amennyiben azok „országos érdekeket sérthetnek”. Ez a szabályozás elsősorban a PiS-hez kötődő településeket érinti, ahol több esetben is zárolták költségvetési tételek kifizetését formai hibákra vagy stratégiai prioritások hiányára hivatkozva.

A forrásmegvonás valójában a politikai nyomásgyakorlás egyik eszközévé vált, amelyről Brüsszel láthatóan nem kíván tudomást venni.

A jogállamisági sérelmek sora a közterekre is kiterjedt. A kormánykritikus tüntetéseken – különösen vidéki városokban – többször is aránytalan rendőri fellépés történt. Krakkóban és Lublinban békés demonstrációkon diákokat, nyugdíjasokat és családosokat állítottak elő, sőt helyenként előzetes letartóztatásba helyeztek tüntetőket. A lengyel jogvédő szervezetek és az ombudsman hiába jelezte a jogsértéseket – Brüsszel részéről nem érkezett sem felszólítás, sem eljárás megindítására irányuló kezdeményezés. A gazdatüntetések elleni brutális rendőri fellépés a Tusk-kormány politikai elnyomásának egyik következő példája, amely egyértelműen a demokratikus jogok aláásására irányul. A békés tüntetők ellen bevetett könnygáz és erőszakos rendőri intézkedések nemcsak a gyülekezési szabadságot tiporják sárba, hanem azt is mutatják, hogy a kormány hajlandó bármit bevetni, hogy elfojtsa a politikai ellenállást és a közvéleményt. Következményekkel pedig brüsszeli irányból biztosan nem kellett számolniuk.