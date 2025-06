Brüsszel újabb gesztust tesz az ukránoknak

Az Európai Unió 2026-tól hivatalosan is kiterjesztené az úgynevezett „roamingmentes övezetet” Ukrajnára, közölte az Európai Bizottság. Ez azt jelentené, hogy az ukrán állampolgárok uniós utazásaik során a belföldi tarifákkal használhatnák mobiltelefonjaikat, hasonlóan az EU-tagállamok polgáraihoz. Brüsszel szerint ez az első terület, ahol Ukrajna megkapná az egységes belső piacra vonatkozó bánásmódot.

Brüsszel úgy bánik Ukrajnával, mintha már tag lenne

Fotó: AFP

Ukrajna minden területen külön elbánásban részesül.

Azt szeretnénk, hogy az ukrán állampolgárok kapcsolatban maradhassanak szeretteikkel az EU egész területén, és odahaza is”

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Hozzátette, hogy ezért javasolják, hogy Ukrajna csatlakozzon az uniós „barangolási családhoz”. A döntés szimbolikus jelentőséggel is bír, hiszen ez lenne az első alkalom, hogy az EU ilyen módon kiterjeszti egyik belső piacra vonatkozó szabályrendszerét egy harmadik országra. Kijev június 6-án hivatalosan is jelezte Brüsszel felé, hogy lezárta a többéves folyamatot, amelynek célja az uniós roaming-szabályozással való jogharmonizáció volt. A Bizottság most formálisan is továbbította a javaslatot a tagállami kormányoknak jóváhagyásra.

Már most is kedvezményesen hívhatnak

A jelenlegi gyakorlatban az ukrán és az uniós mobilszolgáltatók között 2022 óta létezik egy önkéntes megállapodás, amely lehetővé teszi az olcsó – sok esetben ingyenes – hívásokat és adatforgalmat az ukránok számára az EU-n belül. Ez a partnerség 2025 végéig meghosszabbításra került, de a 2026-os uniós csatlakozás új szintre emelné az együttműködést.

Jogi kötelezettséggé válna, nem csupán iparági egyezség lenne, nemcsak a nyugati, hanem a magyar szolgáltatók számára is.

Henna Virkkunen, az EU digitális ügyekért felelős vezetője történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést. Mint fogalmazott:

Ukrajna keményen dolgozott azon, hogy összhangba hozza jogrendszerét az uniós roaming-előírásokkal.

A lépés szerinte „mérföldkő” Ukrajna európai integrációjának útján.