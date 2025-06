Brüsszel ukrán nyomás alatt: lobbigépezet áll a szankciós politika mögött

Ukrajna Brüsszelben: a lobbi, amely felülírja a közös érdekeket

A háború 2022-es kitörése után Ukrajna nemcsak a frontokon kezdett harcot, hanem Brüsszelben is — politikai és gazdasági fronton egyaránt. A Szuverenitásvédelmi Hivatal által most nyilvánosságra hozott jelentés szerint a kijevi vezetés egy professzionális politikai lobbigépezetet épített ki az európai döntéshozók befolyásolására. Ennek egyik központi szereplője a hollandiai székhelyű, ukrán kötődésű B4Ukraine hálózat, amelyhez több tucat alapítvány, civil szervezet és környezetvédő csoport is csatlakozott — köztük olyan nemzetközi szereplőkkel, mint a Soros György által alapított Open Society Foundations.

Ukrajna Soros Open Society Foundations szervezetével együttműködve befolyásolja Brüsszel szankciós döntéseit. (Fotó: Olivier Hoslet / AFP pool)

A tanulmány szerint a B4Ukraine az elmúlt három évben fokozatosan építette fel befolyását az Európai Bizottságban és a tagállami döntéshozók körében. Kezdetben a háborút közvetve finanszírozó európai vállalatokat próbálták elszigetelni, mára azonban céljuk a teljes orosz energiahordozó-import végleges leállítása — bármilyen gazdasági következmények árán.

Magyarország és Szlovákia a célkeresztben

Az Európai Bizottság legújabb, 18. szankciós csomagtervezete — amelyet a jelentés szerint szinte teljes egészében a B4Ukraine ajánlásai alapján állítottak össze — a Moszkva elleni gazdasági intézkedések mellett elsősorban Magyarországot és Szlovákiát sújtaná. A tervezet szerint végleg betiltanák az Oroszországból vezetékeken érkező földgáz és kőolaj, valamint a finomított termékek importját, miközben a nyugat-európai országok számára létfontosságú orosz LNG-behozatal korlátozását ismét elhalasztanák.

A tanulmány szerint ez nem véletlen: Magyarország és Szlovákia ugyanis rendre kritikával illette Ukrajna minden áron történő pénzügyi és hadászati támogatását, valamint soron kívüli uniós csatlakozásának tervét. A szankciók így nem csupán Moszkvát, hanem közvetetten a szuverén álláspontot képviselő országokat is büntetik.

A lobbi eszközei: nyílt levelek, demonstrációk, lejárató kampányok

A hivatal részletezi, hogy a B4Ukraine és társult szervezetei hogyan próbálnak politikai nyomást gyakorolni. Nyílt levelek, nemzetközi kampányok, vállalati részvényesi közgyűléseken tartott demonstrációk és célzott médiakampányok révén igyekeznek rávenni a tagállamokat és cégeket, hogy szakítsanak meg minden gazdasági kapcsolatot Oroszországgal.