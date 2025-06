Buszmegállóban zaklatott egy férfi egy fiatal lányt

Egy ártatlannak induló áprilisi reggel tragikus fordulatot vett egy angliai faluban. Egy tinédzser lány a buszmegállóban várakozott reggel 8 óra körül, amikor egy harmincas éveiben járó férfi közeledett felé szexuális zaklatás céljából. Az ügy miatt a helyi rendőrség eljárást indított. A napokban el is fogták a férfit, akit a zaklatással gyanúsítanak.

Szexuális zaklatás áldozata lett egy brit tinédzser (illusztráció) Fotó: Watford London Media/pexels

Szexuális zaklatás a buszmegállóban

Bántalmaztak egy tizenéves lányt Angliában, Longdowns faluban. A zaklatás még április 3-án történt, azonban a gyanúsítottat a napokban fogta el a brit rendőrség. A fiatal lány egy buszmegállóban várakozott reggel 8 óra körül, amikor egy harmincas éveiben járó férfi odalépett hozzá. Obszcén, szexuális jellegű megjegyzéseket tett a fiatal lánynak, majd átkarolta a lányt. A sértett ekkor elmenekült, a zaklató pedig két másik fiatalhoz lépett oda – számol be a Daily Mail.

A rendőrség egy harmincas éveiben járó férfit tartóztatott le szexuális zaklatás és büntetőeljárási tilalom megszegésének gyanújával.

