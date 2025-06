Cápatámadás a Földközi-tengeren: ritka tragédia rázta meg Izrael partjait

A tragédia a haderai Olga Beachnél történt, ahol a 40 éves férfit a szemtanúk elmondása szerint egy cápa megharapta, majd magával rántotta a mélybe. A halálos cápatámadás Izraelben rendkívül ritka – legutóbb 1940-ben történt hasonló eset. Ez az egyetlen támadás elég volt ahhoz, hogy újra felmerüljön a kérdés: valóban biztonságosak a mediterrán tengerpartok?

Nagyon rég volt utoljára a környéken cápatámadás Fotó: slowmotiongli / Shutterstock

A Földközi-tengerben 47 cápafajt is dokumentáltak már. A legtöbbjük ártalmatlan az emberre, de előfordulhatnak nagyobb példányok is – mint a nagy fehér cápa, amely akár 6 méteresre is megnőhet.

Bár a média gyakran túlzó képet fest a cápákról, a valóság az, hogy a legtöbb támadás véletlen, úgynevezett „tesztharapás” – a cápa tévedésből próbálkozik, majd elúszik.

Hol van valódi veszély?

A legveszélyesebb fajok, amelyek a Földközi-tengerben is előfordulhatnak:

Nagy fehér cápa

Tigriscápa (ritka)

Bika cápa (ritka)

Ezek főként a nyílt vizeket kedvelik, nem a part menti sekély részeket, ahol a legtöbben fürdenek. A Borsonline.hu cikkéből kiderül, hogyan védekezhetünk a cápatámadás ellen.