A brit uralkodó lovagi rangot adományozott David Beckhamnek, aki így mostantól hivatalosan is a „Sir” címet viseli. A futballsztár számára a kitüntetés egyben születésnapi ajándék is volt – számolt be a borsonline.hu.

David Beckham Kamilla királyné és III. Károly király társaságában Fotó: TOBY MELVILLE / POOL

Lovaggá ütötték David Beckhamet

Mint arról korábban beszámoltunk, a legendás focista, David Beckham lovagi cím várományosa lehet idén. A brit királyi udvar most hivatalosan is megerősítette: lovaggá ütötték David Beckhamet a III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepsége kapcsán. Az eseményen kihirdetett kitüntetési listán szerepelt a világhírű focista neve, aki így mostantól Sir David Beckham néven említhető.

A cím egyben szimbolikus születésnapi ajándék is volt, hiszen Beckham nemrég töltötte be 50. életévét.

A korábbi angol válogatott játékos kivételes karrierje révén érdemelte ki a címet. Beckham pályafutása során négy országban – Angliában, Spanyolországban, az Egyesült Államokban és Franciaországban – is bajnoki címet nyert. A Manchester Unitedben kezdte pályáját, majd a Real Madrid, az LA Galaxy és végül a Paris Saint-Germain csapatainál is bizonyította tehetségét.

Bár a brit sajtó korábban többször is találgatott, hogy David Beckhamet lovaggá ütötték-e már, a cím mostanáig váratott magára. 2011-ben a fogadóirodák is biztosra vették a kitüntetést, különösen azután, hogy Beckham aktív szerepet vállalt a 2012-es londoni olimpia pályázatában. 2003-ban már elnyerte a Brit Birodalom Rendjének tiszti (OBE) címét, de az nem járt „Sir” előnévvel.

Az új rang természetesen Beckham feleségét is érinti: Victoria Beckham, az egykori popsztár és jelenlegi divattervező hivatalosan a Lady Beckham megszólításra jogosult.

