Volt kongresszusi képviselő az illegális bevándorlásról: Magyarország azt tette, ami helyes volt

Trump elnök 180 fokos fordulatot hajtott végre az amerikai migrációs politikában. Miért volt ez fontos az Egyesült Államoknak, és hogyan látja az első eredményeket?

Dennis Ross (Fotó: Csudai Sándor)

Tudja, mindig azt mondják, hogy az Egyesült Államok bevándorló ország, és ez így is van. Ez valahogy a nemzeti identitásunkká vált, de eddig mindig legális bevándorlásról volt szó. Ezen volt a hangsúly. Láttuk a hölgyet, akivel az előbb beszéltem, akinek a fiát egy illegális bevándorló ölte meg. Ez sok ember története Amerikában, sok emberé világszerte, akik megengedték, hogy a korlátlan illegális bevándorlás beszivárogjon szuverén nemzetükbe.

Embereket akarunk az országunkba. Jó emberekre van szükségünk, de vannak belépési pontjaink, azokat kell használni, nem a nyílt határt. Ez gazdasági kérdés. Politikai kérdés. Kulturális kérdés. Erős bevándorlási politikára és határellenőrzésre van szükségünk, és tudnunk kell, hogy kik vannak az országunkban, és hogy ellenségei-e az országunknak, vagy azok, akik az országunk részévé akarnak válni. Dicsérem Trump elnököt azért, amit csinált. És a kongresszus segítsége nélkül csinálta. A bíróságok segítsége nélkül csinálta. Egymaga csinálta, lezárta a határokat, érvényre juttatta a törvényességet, a januári hivatalba lépése óta 95 százalékkal csökkentette az illegális határátlépéseket.

Említette a migránsok által elkövetett bűncselekményeket. Hogyan számol be ezekről a fősodratú média?

Nos, ez érdekes, mert a fősodratú média mindig úgy gondolta, hogy mindenkinek meg kell adni egy esélyt. Annak ellenére, hogy elítélték és büntetést szabtak ki rájuk szülőhazájukban, mégis lehetővé tették, hogy illegálisan idejöjjenek. De ez nem jelenti azt, hogy szabad emberként kell befogadnunk őket, és meg kell adnunk nekik azt a jogot, ami egy normális, nem elítélt állampolgárnak jár. És szerintem fontos megérteni, hogy azok az emberek, akik idejönnek, akik megszegték a törvényt, nem találhatnak menedéket.

Az Egyesült Államokban a kormányzatnak több szintje van. Donald Trump vezetése alatt a szövetségi kormány végre végrehajtotta a bevándorlási törvényeket. Vannak liberális állami kormányok, amelyek nem hajlandók együttműködni. Vannak helyi önkormányzatok, amelyek menedékvárosokat hoznak létre, és nem csak hogy nem működnek együtt, hanem éppen ellenkezőleg, menedéket nyújtanak ezeknek a szökevényeknek. Mivel illegálisan tartózkodnak itt, szökevények.

És ez megszűnt. Látjuk, hogy az államok most már együttműködnek a bevándorlási hivatallal. Látjuk, hogy a helyi önkormányzatok most már elkezdtek gondoskodni erről. Miért? Először is, ez a polgáraink védelme. Másodszor, ez a gazdaságunk védelme. Harmadszor pedig egyszerűen helyes dolog betartani a törvényt, miszerint ha valaki az Egyesült Államok állampolgára akar lenni, akkor be kell állnia a sorba és legálisan kell eljárnia.