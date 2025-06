Donald Trump Friedrich Merz kancellárral tárgyalt, Kínáról is szót ejtett

Friedrich Merz az Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trumppal tárgyalt. A két ország között jelenleg a legfontosabb kérdések az amerikai vámok, az orosz–ukrán háború és a NATO-költségek megosztása.

Donald Trump Friedrich Merz kancellárral tárgyal

Fotó: AFP

Donald Trump a közös sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy meghívást kapott Kínába, miután reggel telefonon beszélt Hszi Csin-ping elnökkel.

Elmondása szerint feleségével együtt utazik majd Kínába, és viszonzásul meghívta a kínai államfőt a Fehér Házba. Trump szerint „nagyon jó beszélgetést” folytattak, amely során „sikerült tisztázni a bonyolult kérdéseket”. Azt is bejelentette, hogy még finomítani fognak a két ország közötti kereskedelmi megállapodásokon – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Trump szerint Merz nehéz tárgyalópartner

A német kancellár azzal kezdte nyilatkozatát, hogy megköszönte Donald Trumpnak a Fehér Házba szóló meghívást. Elmondása szerint „nagyon örül, hogy itt lehet”.

Nagyon sok közös van bennünk

– mondta Merz Németországról és az Egyesült Államokról. Trump pedig úgy fogalmazott, hogy Merz „nagyon korrekt ember, akivel jó tárgyalni”.

Mi csak egy nagyon jó kapcsolatot szeretnénk

– mondta az elnök az Ovális Irodában újságíróknak. Hozzátette, hogy a kancellár „nehéz tárgyalópartner”, de tréfásan megjegyezte:

Merz nem is szeretné, ha azt mondanám, könnyű eset.

Majd hozzátette:

Jó kereskedelmi megállapodásunk lesz.

Szerinte ennek a kereteit főleg az Európai Unió fogja megszabni, azonban Németországnak is szerepe lesz a folyamatban. Amikor arról kérdezték, Németország eleget tesz-e a védelmi kötelezettségeinek, Trump úgy válaszolt, hogy Berlin most már több pénzt költ hadseregre, amit pozitív fejleménynek tart.

Friedrich Merz Ukrajna mellett foglalt állást

Donald Trump elmondta, hogy az ukrajnai háború sosem robbant volna ki, ha ő lett volna az elnök.

Már régóta mondom, hogy ebben a háborúban sokkal több a halott, mint amit a hírekben közölnek. Vagy amit őszintén szólva bármelyik fél elismer. Ez egy nagyon szomorú dolog

– mondta az amerikai elnök. Eközben Friedrich Merz német kancellár így fogalmazott:

Azért vagyok itt, hogy később önnel is megbeszéljem, hogyan tudnánk hozzájárulni az orosz invázió befejezéséhez.

Merz emlékeztetett, hogy másnap van a normandiai partraszállás évfordulója, mire Trump viccesen megjegyezte:

Az nem volt kellemes nap az önök számára.

A német kancellár Ukrajna támogatására terelte a beszélgetést.

Ön is tudja, hogy támogattuk Ukrajnát, és hogy az Európai Unió további nyomást akar gyakorolni Oroszországra. Erről beszélnünk kell.

– mondta.

Beszélni fogunk róla

– válaszolta Trump. A beszélgetés során Trumpot arról is kérdezték, hogy elnökként vezetne-e be újabb szankciókat Oroszországgal szemben. Válaszában hangsúlyozta, hogy „nagyon, nagyon keményen” lépne fel, ha úgy látja, hogy a háború lezárására nincs kilátás. Ugyanakkor Ukrajnának is üzent: