Az általános iskolai tanárnő az iskolába rendelte a kokaintaxit

Egy általános iskolai tanárnő Berlinben évekig használt drogot, állítólag még tanítási időben is. A drogos tanárnő ellen hiába tettek többen is panaszt, továbbra is a helyén maradhatott, és jelenleg is tanít. Elképesztő történet Németországból.

Egy német tanárnő éveken át kokaint és más tudatmódosító szereket használt az iskolában, többek között a mosdóban és szünetekben is. Bár munkatársai többször is jelezték az esetet a hatóságok felé, sem felfüggesztés, sem vizsgálat nem indult a drogos tanárnő ellen – írja a Tagesspiegel alapján a Bild. Kokaintaxitól rendelt a drogos tanárnő (Képünk illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dMARCUS BRANDT Iskola előtt vett kokain a drogos tanárnő Egy berlini általános iskolában dolgozó tanárnő éveken át fogyasztott drogot, kollégái elmondása szerint nemcsak a tanórákon kívül, hanem azok alatt is. Egy tanú állítása szerint az iskola előtt vásárolt kokaint egy úgynevezett „kokaintaxitól”, majd a szünetekben egy közeli parkban találkozott dílerével. A tanárnő többeknek be is vallotta, hogy rendszeresen használ kokaint és extasyt, és többször másokat is megkínált. Egy volt kolléganője szerint szünetekben alkoholt is fogyasztott, és pszichés nyomást gyakorolt munkatársaira. Kokain a vécében, pia a szünetben A gyerekek is panaszkodtak: volt, hogy alkoholszagot éreztek rajta, és elmondásuk szerint gyakran kiabált velük. Egy alkalmazott arról számolt be, hogy a nő remegve, tág pupillákkal jött ki a vécéből. Annak ellenére, hogy négy jelenlegi és volt dolgozó is írásos, eskü alatt tett nyilatkozatot a tanárnő viselkedéséről, az iskola vezetése nem intézkedett. A kerületi iskolafelügyelet 2024 októberében megkapta ugyan az anyagokat, de a tanúkat nem hallgatták meg – sőt, a tanárnőnek átadták az ellene szóló nyilatkozatokat, a tanúk védelme nélkül. Nemrég arról számoltunk be, hogy egy tanárnő drogot adott a diákjainak, és meg is erőszakolta őket.

