Egy éhes vad elefánt okozott meglepetést hétfőn egy thaiföldi kisboltban, amikor besétált a közeli nemzeti parkból, és jóízűen falatozni kezdett a polcokról – számolt be az Associated Press.

Egy elefánt sétált be a boltba (Fotó: Youtube)

A felvételen jól látható, ahogy a Plai Biang Lek néven ismert, hatalmas hím elefánt röviden megáll az üzlet előtt, majd belép az épületbe.

Az állat nyugodtan megállt a pult előtt, és zavartalanul csipegetni kezdte a különféle snackeket. Még akkor sem ijedt meg, amikor a nemzeti park munkatársai próbálták elterelni.

Miután jóllakott, az elefánt lassan hátrált ki az üzletből, ormányában egy utolsó zacskó ropogtatnivalóval. Jelentős károkat nem okozott: csupán némi sár került a padlóra, illetve kisebb nyomokat hagyott a mennyezeten.

A bolt tulajdonosa elmondta, hogy az elefánt kilenc zacskó édes rizskekszet, egy szendvicset és néhány szárított banánt evett meg – mindet aznap reggel vásárolta. Hozzátette, az elefánt senkit sem bántott, miután megkapta a nasiját.

A nemzeti park egyik önkéntes munkatársa – aki jól ismeri az elefántot – elmondta, hogy a mintegy 30 éves Plai Biang Lek jól ismert a környéken – arról híres, hogy gyakran jár be házakhoz élelem után kutatva. Ez volt azonban az első alkalom, hogy boltban látta viszont – számolt be a The Independent.

Miután elhagyta a boltot, kinyitotta egy másik ház hálószobájának ablakát is

– mesélte az Associated Pressnek.

Elmondása szerint a Khao Yai Nemzeti Parkban élő vad elefántok már évek óta kijárnak az erdőből, hogy kifosszák a környékbeli házak konyháit. Idén viszont egyre gyakrabban bukkannak fel teljesen váratlan helyeken, miközben élelmet keresnek.

A Thaiföldi Nemzeti Parkok, Vadon Élő Állatok és Növények Védelméért Felelős Minisztérium adatai szerint 2024-ben körülbelül 4000 vadon élő elefánt élt az országban. Ahogy a gazdák egyre nagyobb területeket vonnak be mezőgazdasági művelésbe az erdők rovására, az elefántok élőhelye folyamatosan zsugorodik. Ez arra kényszeríti őket, hogy lakott települések felé induljanak élelem után kutatva – ami egyre gyakrabban vezet veszélyes, akár halálos kimenetelű konfliktusokhoz.