Energiakrízist szabadítana Európára Brüsszel és Ukrajna

Illetve fontos jogi problémának nevezte, hogy miközben hazánkat Brüsszel folyamatosan demokrácia– és jogállami kérdésekben bírálja, a friss javaslattal súlyosan sértik az alapvető európai szabályokat.

Ugyanis ez tartalmában egy szankció. Szankcióról csakis egyhangú döntést lehet hozni minden egyes tagország szavazatával. Ezért ezt ilyen kereskedelempolitikai köntösbe bújtatják, és azt mondják, hogy ez kereskedelempolitikai intézkedés, ezért csak minősített többség kell. Tehát az lenne helyes, ha most az Európai Bizottság azonnal kezdeményezne egy jogállamisági eljárást saját magával szemben

– tette hozzá.

A miniszter megerősítette, hogy a nukleáris energiával kapcsolatos, keddre várható jogszabálytervezet végül vagy nem kerül előterjesztésre, vagy csak nagyon enyhe formában.

"Ennek oka, én azt gondolom, hogy a háttérben óriási ipari összefonódás van orosz és nyugat–európai nukleáris ipari szereplők között. Ezt mi a magunk részéről tapasztaljuk a Paks 2 építkezésénél is, hiszen a francia és német alvállalkozók óriási szerződéseket kaptak eddig a Roszatomtól (...)

Ennélfogva aztán több nyugat–európai ország is erőteljes ellenállást fejtett ki az elmúlt napokban és hetekben a nukleáris együttműködés korlátozására vonatkozó brüsszeli szándékokkal szemben

– mondta.

Ahogy arról az Origó korábban beszámolt, az Izrael és Irán között kitört fegyveres konfliktus miatt a nyersolaj ára jelentős emelkedésnek indult, elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kőolaj mellett azonban a gázpiacok is nyugtalanok: Irán ugyanis jelentős földgázkitermelő ország is, a most kibontakozó konfliktus pedig Európának különösen rosszkor jött, ugyanis Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nagyon komoly károkozásra készül.