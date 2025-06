Két gigantikus európai cég örököse eljegyezte egymást?

A középpontba azonban nemcsak az európai cég örökösök szerelme, hanem Victoria ragyogó gyémántgyűrűje is került: sokan találgatták, vajon eljegyzésről van-e szó. A német Bild szerint azonban nem jegyezték el egymást. A mesés ékszer már korábban is Victoria ujján volt látható, és nem is a hagyományos, bal kézre húzott ujján viselte – hanem a jobb gyűrűsujján.

Victoria Swarovski és Mark Mateschitz kapcsolata erős – a háttérben európai cég milliárdjai forognak.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Európai cég és családi örökség: újabb milliárdos dinasztiák kapcsolódnak össze

A szerelmesek ritkán osztanak meg részleteket kapcsolatukról, de néhány közös fotó időnként felbukkan Victoria Instagram-oldalán. A TV-s műsorvezetőként is ismert örökösnő úgy döntött, szerelmi életét inkább privát szférában tartja.

Miután 2023-ban nyilvánosságra hozták kapcsolatukat, megvették első közös otthonukat: egy luxusvillát a spanyolországi Marbellában, amelyet saját ízlésük szerint alakítottak át. Az ingatlan a „The Gallery” nevű elit lakóparkban található, és a sajtóértesülések szerint hárommillió euróba került.

Fotó: KERSTIN JOENSSON / AFP

Victoria Swarovski reklámarca is lett a lakóparknak, honlapjukon így fogalmazott:

„Nagyon örülök, hogy hamarosan ez lesz az otthonom.”

Az európai cégek elitjébe tartozik húga vőlegénye is

Amíg Victoria és Mark nem házasodnak össze, előbb a húga, Paulina Swarovski (26) mondja ki az igent. Ő 2024 végén jegyezte el Philipp Reimann-Andersent (26), aki egy hatodik generációs európai vegyipari cég örököse. A Reimann család vagyona megközelíti a 35 milliárd eurót, így a házasság újabb két iparmágnás családot köt össze.

A Paulina és Philipp esküvőjének pontos dátuma egyelőre nem ismert, de a sajtóban már most az év társasági eseményeként emlegetik.