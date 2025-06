Utánajártunk, igaz-e, hogy nem váltják át a forintot egy szomszédos országban!

Futótűzként terjedt, és már több mint két millió megtekintést ért el mindössze néhány nap alatt egy Reels-videó a Facebookon, amelyben elhangzott: a valutaváltók nem váltják a magyar forintot román lejre, mivel előbbi már annyit veszített az értékéből – írja a HAON.

A forint váltása tényleg nem lehetséges Romániában?

Fotó: Kalmár Csaba Tibor/Origo

1 lej már csak 85 forintot érne?

A lap gyorsan utánajárt a valóságnak: a magyar forintot továbbra is gond nélkül lehet átváltani román lejre mind Magyarországon, mind Romániában. Debrecenben például még csak nem is hallottak ilyen híresztelésről, a pénzváltók értetlenül álltak a kérdés előtt. A romániai határvárosokban is megerősítették, hogy a forinttal továbbra is zavartalanul kereskednek – és semmilyen utasítást nem kaptak ennek ellenkezőjéről.

A videót készítő férfi időközben új bejegyzésben bocsánatot kért: mint mondta,

csak viccnek szánta a kijelentést, nem gondolta, hogy ennyien komolyan veszik.

A magyar fizetőeszköz stabilitását alaptalan vádak nem tudják megingatni. A határ menti térségek lakói továbbra is biztonsággal használhatják a forintot, és semmiféle korlátozás nincs a váltásban.

Történelmi mélyponton a lej

Történelmi mélyponton van a lej. A román vezetés hiába igyekszik eloszlatni a befektetők aggodalmait az országot sújtó politikai válság közepette, a bizonytalan helyzet nyomán a lej árfolyama sosem látott mélypontra süllyedt, a leminősítés réme pedig pánikot okozott a gazdaságban.