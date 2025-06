Zelenszkij aláírta: új főügyészt kapott Ukrajna

Az új főügyész Ruszlan Kravcsenko korábban, 2023 áprilisától a Kijevi Regionális Állami Közigazgatást vezette. Ebből a pozícióból 2024 decemberében mentették fel. Kravcsenko hivatásos ügyész, az ukrán hadsereg ATO-veteránja, korábban vezette a Buchai kerületi ügyészséget is. Korábban dolgozott az ukrán katonai ügyészségnél is, még Anatolij Matios idején, akinek hivatali működése több vitát is kiváltott, különösen a korrupcióellenes hivatal elleni támadások miatt – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

Új főügyészt kapott Ukrajna (Fotó: VOLODYMYR TARASOV / NurPhoto)

Ki az új főügyész?

Kravcsenko 2012 óta dolgozik az ügyészi pályán. 2019–2020 között pályázott a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség egyik ügyészi posztjára, de végül nem választották ki. Hasonlóképp részt vett a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) igazgatói pályázatán is, sikertelenül.

Az ukrán főügyészség 2024 októbere óta vezető nélkül működött, miután a parlament elfogadta Andrej Kosztin lemondását.

A hivatal irányítását ideiglenesen az első helyettes főügyész látta el, akinek megbízatása azonban legfeljebb egy hónapra szólhat, és jogilag korlátozottak a hatáskörei – például nem képviselheti a hivatalt a parlament előtt, és nem írhat alá egyes beadványokat – számolt be a 24TV.

A főügyészi posztra vonatkozó javaslatot végül 2025. június 17-én támogatta a Verhovna Rada – az ukrán parlament –, 273 képviselő szavazott Ruszlan Kravcsenko kinevezése mellett. A döntéssel az ügyészség végre ismét teljes jogú vezetéssel működhet tovább.