Franciaország a szakadék szélén: rendkívüli intézkedéseket vezetnek be

Emmanuel Macron francia elnök a védelemi kiadások növelésével próbálja biztosítani Európa jövőjét az orosz agresszió árnyékában. Ugyanakkor Franciaország sokkal égetőbb pénzügyi válsággal néz szembe, aminek fő oka a rendkívül költséges állami nyugdíjrendszer. Mindeközben a francia államadósság soha nem látott szinten áll, ami a GDP 113%-át teszi ki az IMF szerint – szemben az Egyesült Királyság 100%-os és Németország 64%-os arányával. Közben az államadósság kamatterhei nőnek, a kötvénypiacok pedig egyre idegesebben reagálnak.

Franciaország a szakadék szélén – Francois Bayrou és Emmanuel Macron

Franciaország egyre nagyobb bajba kerül

Franciaország a GDP több mint 14%-át költi nyugdíjakra – ez Európában példa nélküli.

Ismét az összeomlás szélére sodródott a francia kormány és a jelenlegi rendszer finanszírozása vált a legfontosabb politikai és költségvetési csatatérré. Ahogy az Origo is beszámolt róla, ha a francia nyugdíjreform megbukik, bukhat a francia kormány is. Macron két évvel ezelőtt már törvényt fogadtatott el a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emeléséről, ami nemzetközi összevetésben rendkívül mérsékeltnek számít. Még a 64 évre emelés után is Franciaország maradna a G7-ek legalacsonyabb nyugdíjkorhatárral rendelkező állama, miközben Olaszországban például 71 éves korukig kell dolgozni az embereknek.

A francia közgazdászok többsége is a nyugdíjkorhatár emelését támogatja.

Macron kormánya azonban kisebbségben van, így csak ellenzéki képviselők támogatásával tud törvényeket keresztülvinni – írja a The Telegraph.

Nincs mit tenni – le kell faragni a költségeket

Franciaország kormánya bejelentette, hogy további 5 milliárd eurós kiadáscsökkentést hajt végre az idei évben, miután eltéréseket észleltek az eredeti költségvetési tervtől. A cél az, hogy tartani tudják a hiánycsökkentési célokat – közölte csütörtökön Eric Lombard pénzügyminiszter.

A ma meghozott többleterőfeszítés egyértelmű elszántságot tükröz arra, hogy haladéktalanul cselekedjünk az államháztartás és az államadósság ellenőrzés alatt tartása érdekében, azzal a céllal, hogy 2029-re 3% alá csökkentsük a költségvetési hiányt

– áll a tárcavezető közleményében. Az, hogy a 2025-ös költségvetési terv megvalósításában csúszás tapasztalható, további nyomást helyez Francois Bayrou miniszterelnök kormányára, amely jelenleg bizalmatlansági indítványokkal néz szembe a nyugdíjreform miatt. A nehézségeket fokozza, hogy a miniszterek további 40 milliárd euró megtakarítást terveznek elérni a jövő évi költségvetésben annak érdekében, hogy a középtávú hiánycsökkentési célokat tartani tudják. A francia kormány várhatóan július közepén mutatja be az új fiskális tervet.

A most bejelentett kiigazítás lehetővé teszi, hogy a kormány tartsa 5,4%-on a GDP-arányos hiányt.

