Brutális orosz előrenyomulás, rengeteg halott, visszavonuló ukránok

A Meduza arról számolt be, hogy az orosz hadsereg offenzívája egyszerre több irányban felgyorsult és egyre nagyobb erőket vetnek be. Az oroz katonák bevonultak Szumi városába, három oldalról nyomulnak Konsztantinovka felé és megpróbálnak áttörni Pokrovszk északi külvárosába is. Ezalatt az ukránok folyamatosan hátrálnak, a hadvezetésnek pedig már tartalékosokat kell találnia a helyzet stabilizálásához.

Konsztantinovka, Toreck és Csaszov Jar Az oroszok súlyos harcok után áttörtek két területen Toreck nyugati és keleti részén és majdnem elérte a Kleban-Bik víztározó nyugati végét is. Elvágták az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) egységeinek északi utánpótlási útvonalát. Megrohamozzák a Matrona Moszkovszka bányát, az utolsó jelentős ukrán erődítményt Torecktől északra. Valószínű, hogy az Orosz Fegyveres Erők támadásai Toreck közelében hamarosan arra kényszerítik az ukrán fegyveres erőket és az Ukrán Nemzeti Gárda alakulatát, hogy visszavonuljanak Konsztantinovkába. Az orosz csapatok újabb offenzívát indítottak Konsztantinovka ellen Csaszov Jar irányából, majd elfoglalták az AFU egyik fontos erődítményének egy részét Sztupocski településen. A Meduza szerint ez az agglomeráció valószínűleg a 2025-ös orosz offenzíva fő célpontja. Pokrovszk és a Dnyipropetrovszki terület határa

Az orosz fegyveres erők továbbra sem kísérelték meg Pokrovszk megrohamozását. Ehelyett megpróbálják elfoglalni az ukrán védelem szárnyain lévő állásokat, és potenciálisan mindkét oldalról megkerülni a várost. Ennek érdekében az orosz fegyveres erők valószínűleg egyrészt a Pokrovszk-Konsztantinovka úton lévő állásokból, másrészt Novopavlovkán keresztül fognak észak felé haladni. Pokrovszktól délnyugatra az Orosz Fegyveres Erők a Dnyipropetrovszki terület határáig törtek előre. Előretolt állásaik Novopavlovkától öt kilométerre helyezkednek el. Ha ezt a falut elfoglalják, az orosz csapatok észak felé tudnak majd előrenyomulni, hogy elvágják Pokrovszkot a Dnyepertől. Ugyanakkor a Vosztok orosz csoport délről ugyanerre a Novopavlovka területére nyomul előre. Mindezek a támadások azt eredményezték, hogy az ukrán fegyveres erők kénytelenek voltak visszavonulni Novopavlovka felé. Szumi régió

Ezalatt visszatértek a frontvonalra azon orosz csapatok, amelyek részt vettek a Szudzsa környéki csatában. Korábban egyes szakértők azt feltételezték, hogy ezeket a csapatokat a központi Donbasszba vagy Ukrajna más területeire küldik. Végül azonban a Szumi térségben lépték át a határt.

Mivel egyértelmű számbeli fölényben vannak Szumi térségében, az ukránok csak arra számíthatnak, hogy az offenzívát a nehéz terepviszonyok állíthatják meg: Junakovka falutól délre nagy kiterjedésű erdőterület található, amelyen keresztül folyik a Psel folyó. Északról pedig az Oleshnya folyó választja el az orosz csapatokat Szumitól. A lap megjegyzi, hogy habár az orosz fegyveres erők ezen a frontszakaszon nagyobbak, mint az ukránok erői, azonban nem elegendőek egy olyan nagy város, mint Szumi ostromához. Ám Ukrajna azt nem engedheti meg magának, hogy az orosz csapatokat a város közelébe engedje. Viszont a város védelme rengeteg tartalékot felemészt. Az ukrán hadvezetésnek így gyorsan kell olyan erőket találnia, hogy vissza tudja tartani az orosz offenzívát Szumitól.

