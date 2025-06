Brutális felvétel a garázs falát átszakító autóról – videó

Az eset a Bucks megyei Bensalemben az Egyesült Államokban, helyi idő szerint délelőtt 10 óra körül. A baleset után készült videón jól látszik, hogy az autó akkora sebességgel csapódhatott a garázs falának, hogy egyszerűen átszakította azt, egy teljes elem elmzodult a falszerkezetből.

A garázs falát is átszakította az autó a balesetben

Forrás: Képernyőfelvétel

Több sérültről is beszámoltak, bár a sérülések súlyossága egyelőre nem ismert. Az ABC hírcsatorna helikoptere filmre vette, amikor egy férfit kimentettek és egy várakozó mentőautóhoz szállítottak.

A tudósítás szerint azt egyelőre nem tudni, hogy egy másik jármű is részese volt-e a balesetnek, de a közelben parkolt egy furgon is, amelynek az eleje sérült meg.

Alig 24 órával korábban egy másik brutális baleset is történt az Egyesült Államokban. Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy 80 km/h-val haladó vonat csapódott bele a traktor utánfutójába. Bár a protokollt betartották, szerencse is kellett ahhoz, hogy ne legyen halálos áldozat.