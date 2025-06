Óriási sokkban Graz, vallott egy ott élő magyar

Megrázta Ausztriát a grazi iskolai lövöldözés: egy 21 éves fiatalember volt diákok és tanárok életét oltotta ki egykori iskolájában, majd végzett önmagával is. Most egy Grazban élő magyar is megszólalt arról, hogy milyen a hangulat a városban.

Vágólapra másolva!

Ahogy az Origo is megírta, lövöldözés volt Grazban, egy elfogadott, jó hírű középiskolában. A támadó a hírek szerint több osztályteremben is lövöldözött, mielőtt öngyilkosságot követett volna el. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg a támadás indítékát, de helyi források szerint a fiatal férfi bosszúból cselekedhetett, mivel diákévei alatt kiközösítették és zaklatták. A búcsúlevélben, amit hátrahagyott, állítólag nem tért ki a tett okaira. Gyászoló emberek Grazban - Fotó: ASKIN KIYAGAN / ANADOLU Megszólalt egy Grazban élő magyar A tragédia mélyen megrázta az osztrák közvéleményt. Samu Zsolt, a Vas vármegyéből származó, Grazban élő férfi a Kisalföldnek nyilatkozva elmondta, hogy ismerősének kolléganője is elveszítette unokahúgát a támadásban. A 14 éves lányt édesapja a tragédia után kétségbeesve kereste, majd szembesült a legrosszabbal: gyermeke a halálos áldozatok között van. Hogy milyen a környék, és milyen az iskola, arról bővebben a Kisalföldön olvashat. A borzalmas mészárlás helyszínéről egy videó is előkerült. Ausztriában háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. Félárbócra engedték a zászlókat, a nyilvános rendezvényeket törölték vagy elhalasztották. Orbán Viktor miniszterelnök is kifejezte részvétét. Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!