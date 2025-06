„Gyönyörű, természetes cicik voltak” – megbánta a mellplasztikát a népszerű modell

A 27 éves reality sztár és modell Kylie Jenner felfedte egyik legféltettebb titkát. Egy TikTok kommentben árulta el, hogy mellnagyobbító műtéten esett át. Még 19 évesen titokban nagyobbíttatta meg a melleit, de ezt évekig tagadta – írja a The Sun.

Kylie Jenner végre felfedte plasztikai sebészeti titkait.

Fotó: Kylie Jenner Instagram oldala

Minden titkot felfedett Kylie Jenner

Azt is leírta, hogy 445 cm³-esek a mellei és, hogy Dr. Garth Fisher végezte a plasztikai műtétet. A sztárorvos több hírességen is végzett már szépészeti beavatkozást. Kris Jenner, Caitlyn Jenner arcplasztikáját és Kourtney Kardashian mellplasztikáját is ő csinálta. Pályafutása korábbi szakaszában a Playboy alapítója, Hugh Hefner kedvenc sebésze volt.

Kylie először a Kardashians 2023-as epizódjában utalt rá, hogy mellplasztikán esett át mielőtt megszületett lánya, a most hétéves Stormi.

Bevallotta, hogy megbánta a döntést, hozzátéve:

Gyönyörű melleim voltak, természetes cicik voltak, egyszerűen káprázatosak. Azt kívántam, bárcsak soha nem csináltattam volna meg őket.

Mindenkinek azt javasolja, hogy legalább addig ne feküdjenek kés alá, míg nem szülnek gyereket. A modell 2015-ben még tagadta a mellnagyobbítást, változó alakját a súlygyarapodásnak és az öregedésnek tulajdonítva.

Hatalmas melleivel reklámozta legújabb ruhakollekcióját

A modell ismét bebizonyította, hogy nem ismer határokat, ha figyelemfelkeltésről van szó. Kylie Jenner merész dekoltázsával reklámozta legújabb ruhakollekcióját – a kampányfotók pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, a rajongók pedig csak kapkodták a fejüket.