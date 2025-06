Hol található és miért annyira fontos a Hormuzi-szoros?

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb hajózási útvonala, amely Irán és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Omán között húzódik. A 50 kilométer széles bejáratú és helyenként mindössze 33 kilométer széles tengeri átjáró évente közel 600 milliárd dollár értékű energiahordozó-kereskedelmet bonyolít le. A világ legnagyobb kőolajszállító tankhajói haladnak át rajta, szállítva többek között Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek energiahordozóit - írja a BBC.

A Hormuzi-szoros - Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

2023 első felében naponta körülbelül 20 millió hordó (azaz mintegy 3,18 milliárd liter) kőolaj haladt át a Hormuzi-szoroson – ez a világ napi olajforgalmának ötöde. Az ebből származó olaj túlnyomó része, több mint 80 százaléka Ázsiába, különösen Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába irányul. Kína például az iráni kőolajimport 90 százalékát adja.

Milyen következményei lehetnek Hormuzi-szoros lezárásanak?

A szoros lezárása súlyos következményekkel járna: olajárrobbanást, a tőzsdék megingását, inflációt, valamint globális ellátási lánc-problémákat idézne elő.

Bár Irán korábban többször is fenyegetőzött a lezárással, eddig még nem került sor komolyabb blokádra.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, most viszont az iráni parlament egy idevágó javaslatot is elfogadott, így nőtt a kockázat, hogy a stratégiai átjáró veszélybe kerül. Arról is írtunk, hogy a hajótulajdonosok és a kereskedők szorosan figyelik azokat a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy a közel-keleti eszkaláció hatással lesz a hajóforgalomra. Vasárnap a görög hajózási minisztérium értesítést adott ki, amelyben azt tanácsolta a hajóinak, hogy gondolják át, hogy áthaladnak a Hormuzon, és inkább biztonságos kikötőkben várjanak, amíg a helyzet stabilizálódik.

A szoros földrajzi adottságai miatt – a legkeskenyebb része kizárólag Irán és Omán felségvizein található – a teherforgalom szinte teljes egészében ellenőrizhető lenne Irán részéről. A lezárás egyik eszköze lehet aknatelepítés gyorsnaszádokkal vagy tengeralattjárókkal, de akár katonai támadások is érhetik az áthaladó kereskedelmi és hadihajókat.

A nemzetközi közösség, különösen az Egyesült Államok, korábban már katonai kíséretet biztosított a tankerhajóknak, és valószínűleg most is hasonló lépésekre kerülne sor.

Irán olajexportja egyébként körülbelül 1,7 millió hordó/nap, míg Szaúd-Arábia a szoroson keresztül napi 6 millió hordót szállít ki. Mindez azt jelenti, hogy a lezárás saját gazdaságukat is súlyosan érintené – különösen akkor, ha a fő vásárló, Kína is nyomást gyakorolna a döntéshozókra.