Zoe Cadman, a kutya tulajdonosa, épp aludt, amikor a medve kb 20 percig körbejárta a monroviai házat. A medve betört a szúnyoghálós ajtón, és amikor a medve megpróbált közelebb menni a hőseis kutya hangosan ugatni kezdett. A két állat némi kíváncsisággal figyelt egymásra, majd a medve távozott, miután megdézsmálta Cadman hűtőjét - számolt be a New York Post.

A hősies kutya még egy medvétől sem riadt vissza.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A biztonsági kamera felvételei szerint a hatalmas medve szabadon barangolt a házban. A helyi lakók szerint gyakori vendég, akik hozzászoktak a környék hegyi vadjaihoz.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a hősies kutya a medvetámadás során akár életét is kockáztatja gazdája védelmében. Az eset nem ritka, ugyanis a kutyák esetében hasonló bátor cselekedetekről már korábban is beszámoltunk.