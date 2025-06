Az Egyesült Államok vasárnap hajnalban először avatkozott be közvetlenül katonailag az Irán és Izrael között zajló konfliktusba, amikor összehangolt légicsapást hajtott végre Irán három legfontosabb nukleáris létesítménye ellen. A művelet során Fordo, Natanz és Iszfahán atomközpontjai váltak célponttá.

Műholdkép az iráni Fordo urándúsító létesítményéről, a föld alatti bejárat közelében álló teherautókkal, 2025. június 20-án.

Fotó: AFP

Az akciót Donald Trump amerikai elnök jelentette be szombaton késő este, és úgy fogalmazott:

Minden gép elhagyta Irán légterét. Teljes bombaterheléssel támadtuk meg a fő célpontokat. Most jött el az idő a békére.

A támadások mértékéről és hatásairól műholdfelvételek, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentései adnak részletes képet. Irán a katonai eszkalációra válaszul súlyos következményeket helyezett kilátásba.

Fordót mélyen a föld alá építették, mégis elérték az amerikai bombák

A Fordo közelében található urándúsító létesítmény az iráni atomprogram egyik legszigorúbban őrzött eleme, amelyet több mint száz méterrel a föld alá, egy hegy belsejébe építettek ki, hogy ellenálljon a külső támadásoknak. A létesítmény korábban rakétabázisként szolgált, és csak 2009-ben ismerte el létezését hivatalosan az iráni állam, miután a nyugati hírszerzés leleplezte a helyszínt.

A CNN által elemzett Maxar-műholdfelvételek legalább hat jól kivehető, különálló krátert mutatnak a Fordót borító hegygerinc mentén, a becsapódások helyén a felszín hamuréteggel borított.

A csapásokhoz GBU–57 típusú, 30 ezer fontos bunkerromboló bombákat vetettek be B–2-es lopakodó bombázókról. Ezek a bombák képesek akár 60 méterre is behatolni a föld alá, mielőtt felrobbannak. Fordo különösen kritikus létesítmény, mert jelenleg is több mint kétezer centrifuga működik benne, köztük korszerű IR–6 modellek, amelyek negyedévente mintegy 166 kilogramm, 60 százalékos tisztaságú uránt képesek előállítani. Az iráni atomprogram újraindítása után a telepet ismét aktívan használták, az itteni dúsítási tevékenység közvetlenül kapcsolódhatott fegyverkezési célokhoz.

A föld alatti részek pontos állapota jelenleg ismeretlen, de a felszíni pusztítás súlyos.

A NASA hőképfelvételei jelentős hőhatást mutattak, amely tűz jelenlétére utal. Az iráni válságkezelő központ szerint Komban lakói nincsenek közvetlen veszélyben, ugyanakkor Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt közölte:

A ma reggeli események rendkívül súlyosak és tartós következményekkel járnak.

Natanzban az urándúsító centrifugák is megsemmisültek

Az iráni urándúsítás központjának számító natanzi telephelyet korábban már érte izraeli támadás, de most az amerikai légierő csapásai gyakorlatilag teljesen megsemmisítették a felszíni infrastruktúrát. A létesítmény a közép-iráni fennsíkon fekszik, részben a föld alá süllyesztve, és hosszú ideje nemzetközi figyelem övezi.

Az IAEA értékelése szerint a támadás következtében az ott működő centrifugák „súlyosan megrongálódtak, ha ugyan nem semmisültek meg teljesen”.

A fő célpont az a felszíni épületegyüttes volt, ahol az uránt 60 százalékos tisztaságig dúsították – ez a szint már csak egy lépésre van a fegyvergyártáshoz szükséges, 90 százalékos tisztaságtól. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója a BBC-nek adott nyilatkozatában megerősítette:

A felszíni rész teljesen megsemmisült.

Bár a föld alatti szintek közvetlen találatot nem kaptak, a robbanások és az áramkimaradás miatt az ott működő berendezések is károsodhattak. A szervezet szerint a létesítményen belül a sugárzási szint megemelkedett, ám a környező területeken továbbra is normális értékeket mértek. Grossi figyelmeztetett, hogy a katonai eszkaláció késlelteti a diplomáciai megoldás eléréséhez szükséges erőfeszítéseket.