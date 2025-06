Fordó: szétbombázta Irán nukleáris létesítményét az Egyesült Államok

A fordói urándúsító üzem Irán három kulcsfontosságú nukleáris létesítményének egyike, a másik kettő Natanz és Iszfahán. A létesítmény nagyjából nyolcvan méter mélyen a hegyoldalba van beágyazva. Ezt támadta meg most az Egyesült Államok: hat B-2 Spirit típusú lopakodó bombázót vetett be az iráni fordói nukleáris létesítmény ellen, amelyek összesen 12 bunkerromboló bombát dobtak le a komplexumra. Az amerikai haditengerészet tengeralattjárói további mintegy 30 cirkálórakétát indítottak két másik stratégiai célpont – Natanz és Iszfahán – irányába, ahol szintén nukleáris létesítmények működnek. Egy névtelenséget kérő forrás szerint egy B-2-es bombázó két bunkerromboló bombát Natanzra is ledobott, a korábban jelzett cirkálórakétákon túl.

Fordó: Fotó: AFP

Az üzem létezését Teherán csak 2009-ben ismerte el nyilvánosan, habár az építkezés már 2006 körül elkezdődött. A 2020-as adatok szerint több mint ezer centrifuga működött itt, 2024-re pedig jelentős bővítést jelentettek be: újabb 1400 centrifugát telepítenének a föld alatti komplexumba.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) 2023-ban 83,7 százalékos tisztaságú uránt talált Fordóban – ez a szint már közel van az atomfegyverhez szükséges kilencven százalékhoz. Megtámadása csak speciális katonai eszközökkel vált lehetségessé.

Bunkerromboló szuperbomba: ezt használta az Egyesült Államok

Ezek a bombák először áthatolnak a felszínen, majd mélyebbre fúródva robbannak fel másodszor. Izrael már alkalmazott ilyet a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah elleni csapás során, de ott a célpont csak 10–15 méter mélyen volt, szemben a fordói létesítménnyel, amely 80 méterrel a felszín alatt rejtőzött.

A volt brit légimarsall, Martin Sampson korábban azt mondta, hogy még a több száz bomba bevetése is kétséges eredményhez vezetne. A katonailag legerősebb és leghatékonyabb megoldás egyértelműen a GBU–57 „bunkerromboló” bomba bevetése volt, melyet használt is az Egyesült Államok.