Irán jövőjéről tárgyalnak Genfben

A találkozó legfőbb kérdése: képes lehet-e a nyugati diplomácia valódi eredményt elérni, vagy csupán legitimálja az iráni teokratikus rendszert?

Irán régi zászlaja lobog a 2024-ben Iránban kivégzett Jamshid Sharmahd emlékére szervezett berlini tüntetésen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Gollnow)

A tárgyalásokat éles bírálat kíséri: Berlinben néhány tucat tüntető követelte, hogy Németország minden kapcsolatot szakítson meg Teheránnal. A demonstrálók a Pahlavi-dinasztia visszatérését remélve Reza Pahlavit éltették, Irán egykori sahjának fiát. Szerintük az ilyen párbeszédek csak megerősítik a jelenlegi iráni rendszert, miközben valódi változást nem hoznak, írja a Magyar Nemzet.

Németország keményebb hangot üt meg

A német kancellár, Friedrich Merz, a közelmúltban adott interjújában egyértelművé tette álláspontját:

Jó lenne, ha ez a rezsim végre megbukna.

A külügyminiszter, Johann Wadephul, még egyértelműbben fogalmazott: az iráni atomprogram nemcsak Izraelre, hanem Európára is fenyegetést jelent. Bár Irán részben visszafogta az urándúsítást, Wadephul szerint a tevékenység még mindig a polgári szintet jóval meghaladó ütemben zajlik. Norbert Röttgen, a CDU külpolitikai szakértője üdvözölte, hogy Berlin végre világos álláspontot képvisel: szerinte a német vezetés felismerte, hogy Teherán célja atomfegyver előállítása, és ez jelentős szakítás a korábbi, bizonytalan közel-keleti politikával.

Friedrich Merz német kancellár (Fotó: Anadolu/AFP/Halil Sagirkaya)

Mégis szükség van a párbeszédre?

Adis Ahmetovic, az SPD külpolitikai szóvivője viszont úgy véli, a diplomáciát nem szabad feladni. Németországnak szerinte kötelessége megmutatni, hogy a globális konfliktusokra létezhetnek békés megoldások is. Felidézte, hogy Németország 2015-ben kulcsszereplője volt az iráni atomalkunak, és ez a szerep most is komoly nemzetközi bizalmat biztosít számára.

Bár az Egyesült Államok Donald Trump 2018-as kilépése óta nem vesz részt a tárgyalásokban, Ahmetovic új egyezmény lehetőségében bízik.

Az utolsó esély a katasztrófa elkerülésére?

