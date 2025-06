Korlátozottak Irán lehetőségei a visszavágásra

Keményvonalas iráni politikusok az elmúlt napokban a szoros lezárását sürgették, mivel ez azonnali olajár-emelkedést és inflációs nyomást eredményezne az Egyesült Államokban. Ám ez Irán számára is súlyos gazdasági önsorsrontást jelentene, mivel saját olajexportja is ezen az útvonalon keresztül zajlik. Ráadásul ez akár a Perzsa-öböl arab államait is beleránthatná a konfliktusba.

Irán választása lehet: „A bosszú hidegen tálalva”

A háború további eszkalációjának elkerülése érdekében Teherán dönthet úgy is, hogy később, hűvös fejjel, „hidegen tálalva” áll bosszút. Irán korábban is alkalmazta ezt a taktikát, például a Szulejmáni tábornok elleni amerikai dróntámadás után is heteket vártak a válaszcsapással.

Ezt sugallta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is, aki vasárnap azt mondta: