Nem kegyelmez a kettős állampolgároknak Irán

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma vasárnap frissített tájékoztatót adott ki az Iránban rekedt amerikai állampolgárok számára – írja a Magyar Nemzet.

Tiltakozás Teheránban, az Enghelab téren, 2025. június 22-én

Fotó: AFP

A dokumentumban hangsúlyozták: nem számítanak arra, hogy az amerikai kormány közvetlen segítséget nyújtana a távozáshoz, így mindenkinek a meglévő lehetőségeken keresztül kell megpróbálnia elhagyni Iránt.

A svájci nagykövetség – amely védőhatalmi szerepben látja el az amerikaiak érdekképviseletét Iránban – határozatlan időre bezárta irodáját.

Irán nem ismeri el a kettős állampolgárságot

Az amerikai külügy figyelmeztetése kitér arra is, hogy az amerikai–iráni kettős állampolgárokat Irán csak saját állampolgárainak tekinti, és így is bánik velük. Ez azt jelenti, hogy az érintetteknek iráni útlevéllel kell távozniuk az országból, és számítaniuk kell arra is, hogy az iráni hatóságok kihallgatják vagy feltartóztatják őket az ellenőrző pontokon.

A CNN szerint a feszültségek kiéleződése nyomán több száz amerikai már elhagyta Iránt, de sokan még mindig az országban tartózkodnak.

A külügyminisztérium egy válsághelyzeti információs űrlapot is megnyitott az Iránban lévő amerikaiak számára, hogy legalább közvetett módon információhoz jussanak és igényelhessék a konzuli támogatást. A dokumentum egyértelművé teszi: