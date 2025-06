Irán dúsított uránja túlélhette a bombázást

Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai légicsapások megsemmisítő csapást mértek Irán nukleáris programját, azonban továbbra is nyitott kérdés, mi történt azzal a 408,6 kilogrammnyi 60%-os tisztaságú dúsított uránnal, amit Teherán felhalmozott. Az amerikai és európai hírszerzés szerint lehetséges, hogy ez a készlet túlélte a támadásokat – ez pedig azt jelentené, hogy Irán továbbra is közel állhat a nukleáris fegyvergyártáshoz.

Irán: Az amerikai támadás haditerve

Fotó: OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU

A Fordó, Natanz és Iszfahán elleni támadás során az Egyesült Államok bunkerromboló bombát vetett be, amelyek célja az iráni nukleáris létesítmények megsemmisítése volt. A hivatalos álláspont szerint a támadások évekkel vetették vissza Irán programját.

Egy amerikai hírszerzési jelentés szerint azonban a rombolás inkább jelentős, semmint teljes volt. Az ENSZ atomenergia-ügynöksége szintén kiterjedt károkról számolt be, de a létesítmények teljes megsemmisítéséről nem.

Az iráni parlament megszavazta a NAÜ-vel való minden együttműködés felfüggesztését, így az ügynökség azóta nem tudta ellenőrizni a létesítményeket – ez pedig tovább növeli a bizonytalanságot a készletek holléte körül. A szakértők szerint a 60%-os tisztaságú uránt sokkal gyorsabban lehet 90%-osra dúsítani, ami már nukleáris fegyver gyártására alkalmas. Egyes becslések szerint ez az utolsó lépés akár öt-hat nap alatt is megvalósítható, ha Teherán politikai döntést hozna erről. A háború előtt a készleteket elsősorban Iszfahán egyik alagútrendszerében és a Fordó alatti, megerősített létesítményben tárolták. Noha műholdfelvételek alapján a földfelszíni infrastruktúra megsemmisült, nincs bizonyíték arra, hogy maguk az alagutak és a földalatti raktárak is felrobbantak.

Irán előre felkészült az amerikai légicsapásra?

Feltételezések szerint Irán a támadások előtt máshová szállíthatta az uránt – erre utalhat, hogy június 19-én, három nappal a támadások előtt teherautókat és munkagépeket észleltek Fordow környékén, valamint az alagútbejáratokat földdel zárták le.

Az urán szállítása azonban nem egyszerű: ha gáz formájában (urán-hexafluoridként) tárolják, speciális, nagy nyomású hengerre van szükség, és már egy kisebb szivárgás is komoly vegyi veszélyt jelenthet. Szilárd por formában valamivel kezelhetőbb, de még így is speciális berendezés szükséges a biztonságos mozgatáshoz. Az IAEA szerint a Fordowban található centrifugák már nem működnek, és Natanz is jelentős károkat szenvedett. Ugyanakkor továbbra is fennáll a lehetőség, hogy Irán más helyeken is rendelkezik dúsítási képességgel, például Natanz közelében egy föld alatti komplexumban.

Miközben Izrael és Irán Trump közvetítésével tűzszünetet kötöttek, az esetleges elrejtett készletek felszínre hozatala kockázatos lenne, mivel azt valószínűleg azonnal észlelnék az amerikai vagy izraeli hírszerzők.

Bár a támadások komoly károkat okoztak Irán nukleáris infrastruktúrájában, a szakértők szerint az ország rendelkezik azzal a tudással és kapacitással, hogy idővel újraépítse azt – írja a France 24.

Borítókép: Irán fordói atomlétesítménye Fotó: AFP