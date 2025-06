24 óra – ennyi időn belül dől el a világ sorsa, ha Irán válaszcsapást indít

Az eszkaláció most Iránon múlik. Ha Irán az Egyesült Államok ellen lép fel, nem Izrael ellen, akkor kétségtelen, hogy eszkalációra, hatalmas eszkalációra kerül sor. Ezt mondta nekik Trump is, és azt is hangsúlyozta, ismételten, hogy meg lehet egyezni. Azonban nehéz elképzelni, hogy az irániak most tárgyalásokra üljenek le az Egyesült Államokkal