Ezzel a lopakodóval támadta Izrael Irán atomlétesítményeit + videó

Izrael a világ egyik legfejlettebb harci repülőgépével, az amerikai gyártású, de izraeli fejlesztésekkel kiegészített F–35I Adir típussal hajtotta végre légicsapásait Irán ellen. A művelet célja az iráni atomprogram megbénítása és nagy hatótávolságú rakétáinak megsemmisítése volt, számol be róla a Magyar Nemzet.

Az F-35 Adir Izrael saját fejlesztésű gépe

Fotó: AFP

Izrael saját fejlesztésekkel tette egyedivé az F–35-öst

Az F–35 Lightning II izraeli változata, az F–35I Adir („hatalmas”), a világ egyik legfejlettebb vadászgépe. Az izraeli légierő nemcsak saját kommunikációs és elektronikai harcrendszert épített bele, hanem különleges sisakkijelzőt is fejlesztett, amely a pilóta látómezejébe vetíti az összes kritikus adatot, például sebességet, magasságot, célpontokat.

A gép lopakodó képességeit radarelnyelő bevonat és belső fegyverraktár fokozza. A The National Interest szerint a repülési költsége eléri az óránkénti 44 ezer dollárt, de képességei miatt ez a befektetés Izrael számára létfontosságú.

מצורף תיעוד יירוט טיל קרקע-קרקע ע"י מערכת ההגנה לטווח רחוק "חץ" pic.twitter.com/xtXrFCHkI4 — Israeli Air Force (@IAFsite) November 2, 2023

Az izraeli F–35-ösök már korábban is bevetésre kerültek. 2023-ban lelőttek egy iráni támogatású csoport által Jemenből indított rakétát, és számos drón- és rakétatámadás kivédésében játszottak szerepet 2024-ben. 2023 júliusában Izrael további 25 Adir gépet vásárolt 3 milliárd dollár értékben. Ezek az eszközök nemcsak védekezésre, hanem stratégiai támadó műveletekre is alkalmasak, ahogy azt a mostani iráni bevetés is bizonyította.