Israel Katz védelmi miniszter elárulta a támadás okát

Ezzel egyidőben a legmagasabb készültséget rendelték el Izraelben, mivel válaszcsapásra is számítanak. Nagyon valószínű, hogy Irán és jemeni szövetségesük rakétákkal és drónokkal fogja támadni a zsidó állam városait. Amennyiben a Hamasz rendelkezik még rakétákkal nyilván be fogja most vetni, hiszen Teherán volt a szervezet fő támogatója az elmúlt évtizedekben.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az IAEA aggodalommal figyeli a kialakult helyzetet és igyekszik képet kapni arról, hogy jutott-e ki sugárzóanyag a Natanz létesítmény körül a légtérbe. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is nyilatkozott a támadás megindítása után és elmondta az Egyesült Államok nem része az Irán elleni támadásnak. Donald Trump egy azonnali krízis ülést hívott össze, hogy a Pentagonnal és a titkosszolgálatokkal közösen elemezzék a kialakult helyzetet. Donald Trump megpróbálta Izraelt lebeszélni egy ilyen jellegű háborúról, mivel az USA és Irán párbeszédet folytattak egymással az atomegyezménybe való visszatérésről.

Az iráni sajtó az Egyesült Államokat is hibáztatja a támadás miatt. Az Iszlám Köztársaság külügyminisztériuma szerint az USA a zsidó állam elsőszámú támogatója, így őket is felelőség terheli.

A helyi lapok megerősítették Szalami tábornok halálát. Az iráni állami televízió szerint Teheránban sok a civil áldozat köztük gyermekek is. A híradó bemondta a két atomtudós nevét is, akik szintén célpontjai voltak az izraeli rakétáknak: Fereydoun Abbasi és Mohammad Mehdi Tehranchi. Az iráni médiumok által közétett felvételeken kiégett és összedőlt lakóházakat látni, valamint rakétabecsapódások nyomait lakóövezetekben.