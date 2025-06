Izrael a tűzszünet megsértésével vádolja Iránt

„Utasítottam az IDF-et (Izraeli Védelmi Erők), hogy folytassa az intenzív támadást Teherán ellen” – mondta. A CNN hírügynökségnek az IDF egyik tisztviselője arról beszélt, hogy az izraeli hadsereg elfogott két, Iránból Izrael felé kilőtt rakétát.

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz kijelentette, hogy Izrael „erőszakkal fog válaszolni” Iránnak „a tűzszünet teljes megsértésére”

A hadsereg kedden korábban közölte, hogy a tűzszünet Iránnal „ma reggel lépett hatályba”.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, kedd reggel Irán és Izrael is kihirdette a tűzszünetet. Az iráni Press TV televíziós csatorna arról számolt be, hogy tűzszünet lépett életbe Izraellel, miután Teherán több rakétát is kilőtt.

A tűzszünet megkezdődött

– jelentették ki.

Az Egyesült Államok elnöke hétfő este jelentette be a tűzszünetet, és bár nem sokkal később Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, „jelenleg NINCS megállapodás semmilyen tűzszünetről vagy a katonai műveletek beszüntetéséről”, az iráni televízió kedd reggel végül kihirdette a tűzszünetet. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kedd reggel kiadott nyilatkozatában kijelentette, hogy Izrael elfogadta a Donald Trump amerikai elnök által javasolt tűzszünetet. A nyilatkozat szerint a miniszterelnök azért fogadta el a tűzszünetet, mert Izrael elérte minden háborús célját.

Az Ébredő Oroszlán hadművelet során Izrael állam történelmi jelentőségű sikereket ért el, és a világ nagyhatalmai közé emelkedett

– áll a nyilatkozatban.

Az izraeli kormány közleményében azt közölte, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök tegnap este összehívta a biztonsági kabinetet, amelyben részt vett a védelmi miniszter, az IDF vezérkari főnöke és a Moszad igazgatója, hogy beszámoljon arról, hogy Izrael elérte az „Emelkedő Oroszlán” hadművelet összes célját, és még annál is többet.

Izrael megszabadult egy kettős egzisztenciális fenyegetéstől – mind a nukleáris kérdés, mind a ballisztikus rakéták tekintetében

– írták, és hozzátették, az IDF teljes légi fölényt ért el Teherán felett, súlyos csapást mért a katonai vezetésre, és tucatnyi iráni rezsimcélpontot semmisített meg.

Izrael köszönetet mond Trump elnöknek és az Egyesült Államoknak a védelmi támogatásért és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetésében való részvételért.

Mivel a művelet céljai megvalósultak, és teljes összhangban Trump elnökkel, Izrael elfogadja az elnök kétoldalú tűzszünetre vonatkozó javaslatát, de Izrael erőteljesen reagál minden tűzszünet megsértésére

– emelték ki.