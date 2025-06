Ukrajna kontinensméretű egészségügyi katasztrófát okozhat

A rendkívül elmaradott ország közegészségügyi nehézségeit a három éve húzódó háború is tetézi, s több olyan életveszélyes betegségből alakulhat ki járvány, amelyet a nyugati világban már legyőztek vagy rég elfeledtek. Ráadásul új típusú kórokozóknak – például a rendkívül nehezen elpusztítható szuperbaktériumoknak – is gyors ütemben jelennek meg különböző mutációi a keleti szomszédunknál, s ezek elterjedése az egész EU-ban nagyságrendekkel kockázatosabbá tehetné a kórházi beavatkozásokat – írja a Magyar Nemzet.

Kolerabaktérium – óriási járvány törhet ki Európában, ha Ukrajna csatlakozik az Unióhoz; Forrás: Wikipedia

Higiéniai problémák és a járvány veszélye

A Fekete-tenger partja mentén rendszeresen felüti a fejét a kolera. Figyelemre méltó, hogy ez a bacilus ebben az évtizedben már egyáltalán nem okozott járványt az EU-ban, még Romániában sem.

Afrikai mintázatok

Brüsszel uniós tagságot adna a háborúban álló, járványsújtotta Ukrajna számára (Fotó: AFP)

Az ukrán egészségügyi szakemberek egy komoly HIV-járványától is tartanak. Tavaly több mint tízezer új HIV-esetet regisztráltak az országban, ahol összesen több mint kétszázezer fertőzött van, ami messze a legmagasabb szám Európában. Érdekesség, hogy a HIV terjedése az afrikai országokra jellemző mintát követ: az új fertőzések 70-80 százaléka a jelentések szerint heteroszexuális, nem pedig meleg vagy intravénás kábítószer-fogyasztók körében terjed.

Ráadásul a HIV-fertőzöttek fele nincs is tudatában fertőzési státusának, és az újonnan diagnosztizált emberek mintegy negyven százaléka a betegség előrehaladott stádiumában van.

A tüdővész is egyre nagyobb problémát okoz, amit súlyosbít, hogy a multirezisztens, vagyis a gyógyszerekre nem reagáló verziója is terjedőben van. A Covid–19-járvány tovább bonyolította a tuberkulózishelyzet helyzetét, mivel a betegség felismerése, időben kezelése nehezebbé vált. A betegség kezelését tovább nehezíti az egészségügyi rendszer gyenge ellátóképessége. A HIV-hez hasonlóan a tbc terjedését is gyorsítja a belső migráció és az országból történő kivándorlás.

