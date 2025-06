Sikeresen megérkezett Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomáshoz - Kövesse ÉLŐBEN!

A dokkolás megkezdéséhez a Dragon űrkapszula több pályakorrekciós mozgást hajt végre, hogy az űrállomás mögé kerüljön. Ezután csökkentik a távolságot, és a Dragon rááll a megközelítési tengelyre.

Ezt követi az úgynevezett „hold point”, ekkor a jármű már csupán 250 méterre van az ISS-től. A kapszula ezen a ponton megáll, egészen addig, amíg a földi irányítás engedélyt nem ad a végső megközelítésre. A folyamatról részletesebben is írt az Origo!

Az Axiom-4 misszió legénysége: az amerikai Peggy Whitson; az indiai Shubhanshu Shukla, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski és Kapu Tibor

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

A végső megközelítés egy rendkívül lassú és precíz folyamat, az űrhajó ekkor másodpercenként mindössze 0,1 métert tesz meg (az ISS sebességével korábban felvett tempón túl). Ezt a folyamatot Peggy Whitson parancsnok és Shubhanshu Shukla pilóta felügyeli, miközben folyamatos kapcsolatban állnak a földi irányítással.

Amikor a Dragon 1-3 centiméter távolságba kerül, az állomás mágneses ereje behúzza, és megtörténik az első kapcsolódás. Ezt követi a végső rögzítés, amely során hat csavar rögzíti biztonságosan az űrkapszulát, ezzel valójában megtörtént a dokkolás.

Azonban ahhoz, hogy az asztronauták bejussanak a Nemzetközi Űrállomásra, még van teendőjük.

A földi irányítás engedélyével megkezdődik a nyomáskiegyenlítés és ellenőrzik a tömítéseket is. Ezután az űrhajósok megnyitják a zsilipeket. Ekkor még nem mehetnek be az ISS-re, kell történnie egy végső ellenőrzésnek és több biztonsági mérésnek is, hogy garantálják az asztronauták vizsgálatát.

Ha mindent rendben találnak, akkor Kapu Tibor és az Axiom-4 legénysége egy ünnepélyes ceremónia keretében a dokkolóalagúton keresztül átmászik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, ahol hét űrhajós – a SpaceX Crew‑10 és a Soyuz MS‑27 legénysége – várja őket.

A küldetés június 25-én, magyar idő szerint reggel 8:31-kor startolt el a floridai Kennedy Űrközpont 39A indítóállomásáról.