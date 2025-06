Megőrülnek az emberek a falatnyi fehérneműben koncertező influenszerért – galéria

A koncertsorozatot mindössze néhány napja jelentették be, de a melbourne-i, sydney-i és brisbane-i helyszínek már kétszer is telt házasak. A rajongók tömegesen ostromolták a jegyrendszereket, a sorban állók száma tízezres nagyságrendet ért el – írja az Australian Review. A legnagyobb befogadóképességű helyszín is csak 3000 fő, így nem csoda, hogy a koncert egy exkluzív élménynek számít.

Az Addison Rae koncert Ausztráliában példátlan gyorsasággal lettek telt házasok – a rajongók szinte versenyeztek a jegyekért

Fotó: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Addison Rae-koncert valóságos popkulturális eseménnyé vált

A 2024. június 6-án megjelent debütáló albumát rajongók és kritikusok is meglepően pozitívan fogadták. Az előadó Diet Pepsi című slágere után most végre élőben is bemutatja új dalait – de csak azoknak, akik elég gyorsak voltak.