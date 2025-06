Lengyel elnökválasztás: nem jött be a Bajnai-kör terve, a külföldi befolyás ellenére a jobboldal nyert

Miként a 2022-es magyarországi voksolásokba, a hétvégi lengyel elnökválasztásba is megpróbált beavatkozni a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-csoport. A két manipulációs kísérletben az is hasonló, hogy a finanszírozás kapcsán mindkét esetben felmerült az Action for Democracy nevű amerikai szervezet. Azonban a próbálkozás mindkét helyen kudarcot vallott: idehaza az Orbán-kormány, Lengyelországban pedig a jobboldali jelölt, Karol Nawrocki nyert, a baloldal pedig jelentős vereséget könyvelhetett el.

Szoros eredményt hozott a lengyel elnökválasztás: a konzervatív jelölt, a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát szerezte meg a múlt vasárnapi voksoláson, ezzel legyőzve Rafal Trzaskowskit, a Donald Tusk-féle Polgári Platform jelöltjét. A győzelem értékét növeli, hogy a választást külföldi szereplők próbálták jogsértően befolyásolni, köztük olyanok, akik a 2022-es magyar választás előtti kampányban is aktívak voltak. A jobboldali PiS jelöltje, Karol Nawrocki támogatóinak szimpátiafelvonulása a lengyel elnökválasztás előtti napon, 2025. május 31-én (Fotó: AFP) A választás befolyásolásáról szóló hírek nyomán Lengyelországban botrány robbant ki. Ennek középpontjában két, szinte ismeretlen Facebook-oldal állt. Ezek a választás első fordulója, vagyis a május 18. előtti hetekben jelentős összegért hirdettek politikai tartalmakat. Bár a hirdetések látszólag átlagemberek véleményét tükrözték, valójában a konzervatív elnökjelölteket támadták, miközben a baloldali Polgári Platform aspiránsát méltatták. A lengyel kibervédelmi hatóság adatai szerint ezek a profilok egy hét alatt több pénzt költöttek politikai reklámokra, mint bármely hivatalos kampánycsapat, miközben nem szerepeltek a kampánypénzügyi nyilvántartásban. A belbiztonsági szolgálat vizsgálatot indított. Lengyel testvérszervezet A művelet mögött az Akcja Demokracja nevű civil szervezet aktivistái és bécsi partnerük, az Estratos Digital GmbH állhattak. A Radio Maryja katolikus rádió hírportálja szerint az Akcja Demokracja Trzaskowski kampányvideóinak finanszírozásában is részt vett. A szervezet 2023-as pénzügyi beszámolója alapján támogatást kapott az Open Society Foundationstől – Soros György alapítványhálózatának csúcsszervezetétől –, valamint a Korányi Dávid-féle Action for Democracytól is. Korányi korábban államtitkár volt a Bajnai-kormányban. A lengyel sajtóban említett másik kulcsszereplő, az Estratos Digital mögött szintén Bajnai emberei állnak. A kampányokra szakosodott bécsi vállalkozás progresszív politikai szereplőket és NGO-kat támogat adatalapú kampányokkal, online mozgósítással és mikroadomány-gyűjtéssel – ez utóbbit a Lunda nevű felületen keresztül. Az Estratos a DatAdat-cégcsoport része, korábban DatAdat GmbH néven működött. A céget Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám vezeti, akik korábban Bajnai kabinetfőnökeként, illetve titokminiszterként dolgoztak. Korábban az Action for Democracy és a DatAdat Magyarországon is együttműködött: a 2022-es választások idején mintegy négymilliárd forintnyi külföldi támogatás érkezett a baloldalhoz. Ennek háromnegyede az Action for Democracyn keresztül jutott el az országba. A forrás nagyobbik része Soros Györgytől származhatott, és jórészt a DatAdat-cégcsoportnál kötött ki.

Magyar Péter és a DatAdat-hálózat Az Estratos a magyar közéletben is feltűnt. 2023. február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, amely Magyar Péter közösségét mutatta be. Az oldal adatvédelmi tájékoztatójában adatkezelőként szerepelt az Estratos és a Lunda is. Miután lapunk beszámolt a DatAdat-csoport jelenlétéről Magyar mögött, az adatvédelmi tájékoztatót módosították: törölték belőle az Estratos és a Lunda nevét. Magyar Péter az esetre hajmeresztő magyarázattal reagált.

