Leó pápa pünkösdi üzenete: a Szentlélek lebontja a határokat és megújít minket

Pünkösd ünnepén, a vatikáni Szent Péter téren bemutatott szentmisén XIV. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy a Szentlélek ma is ugyanúgy leszáll ránk, mint egykor az apostolokra. A Szentlélek, miként akkor, most is legyőzi a félelmeinket, széttöri belső láncainkat, begyógyítja sebeinket és bátorságot ad nekünk, hogy kilépjünk önmagunkból és hirdessük Isten szeretetét – írja a Vatican News.

XIV. Leó pápa szentmisét celebrál pünkösd ünnepén a Szent Péter téren, a Vatikánban, 2025. június 8-án.

Fotó: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS

Leó pápa kiemelte, hogy az apostolok Jézus halála után félelemben és szomorúságban zárkóztak be, ám a Szentlélek eljövetelével új látásmódot kaptak és belső erővel teltek meg.

„A Szentlélek jelenléte megszünteti szívünk keménységét, önzésünket, félelmeinket és a bennünk rejlő nárcizmust is, amely önmagunk körül forgat bennünket. Ehelyett nyitottsággal ajándékoz meg, amely képessé tesz minket arra, hogy találkozzunk Istennel és másokkal” – fogalmazott Leó pápa.

„A Szentlélek nemcsak bennünk, hanem emberi kapcsolatainkban is határokat bont le”

– hangsúlyozta a Szentatya.

Leó pápa fájdalommal utalt arra, hogy ha egy kapcsolatot az uralkodás vágya vezérel, az gyakran erőszakhoz vezethet. A Szentlélek ezzel szemben a szeretet, béke, szelídség, önuralom és jóság gyümölcseit érleli meg bennünk, ahogy Pál apostol tanítja.

A pápa szerint ez az egyház számára is komoly mérce: csak akkor vagyunk igazán pünkösdi tanítványok, ha az egyház képes a párbeszédre, a különbözőségek elfogadására és arra, hogy az ajtó mindenki előtt nyitva álljon.

„Az egyház legyen mindig befogadó és vendégszerető közösség” – hangsúlyozta.

Pünkösd üzenete azonban túlmutat az egyénen és az egyházon is. A Szentlélek a népek közötti határokat is lebontja, megszüntetve a gyűlölet és az előítélet falait – fogalmazott XIV. Leó.

A Szentatya Pünkösd hétfőn is szentmisét celebrál a Szent Péter-bazilikában 11:30-kor.