Meglepő dolgon változtatott Leó pápa, új irány jöhet

Leó pápa a beiktatása utáni első hetekben egyre több hagyományos öltözéket vett elő, köztük a csipkés gallérú amittót (fehér, négyzet alakú lenvászon kendő), a cingulummal (zsinór) megkötött albát (miseing), valamint a fehér nadrágot, amelyről a fotósok hosszú objektívjei révén értesülhetett a világ. Beiktatási miséjén a kézmozdulatai során a mandzsettagombok is láthatóvá váltak. Ferenc pápa ezeket kerülte. Ez visszatérés a hagyományos pápai megjelenéshez, értékelt John Wauck, a római Szent Kereszt Pápai Egyetem professzora. Szerinte Leó pápai öltözékei „a tradíció iránti tiszteletet” tükrözik, amit sok konzervatív katolikus hiányolt az előző pápaság alatt.

A mozzetta (díszes köpeny), stóla (hosszú, szalag formájú liturgikus ruhadarab), arany kereszt és fehér nadrág mögött azonban többről is szó lehet. Egyes vatikáni megfigyelők szerint az öltözékek változása akár tartalmi fordulat előjele is lehet a liturgikus gyakorlatban, például a latin mise ügyében. Leó pápa már most gyakran használja a latint, és vasárnap déli imádságát is ezen a nyelven énekli. Több hagyományhű hívő reméli, hogy ezzel megnyílik az út a második vatikáni zsinat korlátozásainak enyhítése felé, amelyet Ferenc pápa az egyház egységére hivatkozva fenntartott. Massimo Faggioli teológus azonban óvatos:

Még nem tudjuk, hogy Leó hagyományosabb öltözéke és liturgikus stílusa együtt jár-e a latin mise engedélyezésével is.

Szerinte Ferenc pápa „inkább egy zárójel volt a pápai stílus történetében, semmint a hagyomány igazi megváltoztatója.”

A pápai gyűrű újra csókot kap

XIV. Leó pápa egy másik szimbolikus gesztussal is kitűnt. Nem húzta el kezét a baciamano (kézcsók) elől, vagyis újra megengedte, hogy hívei megcsókolják a pápai gyűrűt. Ezt Ferenc rendszeresen kerülte. Wauck szerint ez is azt mutatja, hogy Leó „a hagyományt kincsként látja, amelyet nem szégyellni kell, hanem megőrizni és szeretettel elfogadni.” A római elit szabói máris bizakodnak, hogy a pápai stílusváltásnak „trickle-down hatása” lehet. Ha a pápa díszesen öltözik, az papokat és püspököket is inspirálhat.