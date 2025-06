Meghökkentő fordulat: Ruhadarabokat és csontokat találtak a Madeleine McCann-nyomozás új helyszínén

Madeleine McCann ügyének egyik legfrissebb fejleménye, hogy portugál és német nyomozók közösen zártak le egy háromnapos terepkutatást múlt csütörtökön Lagos közelében, Portugáliában. A helyszín 30 mérföldre található attól a helytől, ahol a hároméves kislány 2007 májusában nyomtalanul eltűnt. Bár a kezdeti jelentések szerint a kutatás eredménytelen volt, most új információk láttak napvilágot: ruhadarabokat és csontokat találtak, melyeket jelenleg laboratóriumban vizsgálnak.

Fordulat Madeleine McCann eltűnésének ügyében.

Fotó: AFP

A kutatók egy 120 hektáros területet vizsgáltak át, bozótos részeket és elhagyatott épületeket, köztük egy romos farmházat. A Berlin Morning Post egyik forrása szerint „több tárgyi leletet is felfedeztek, amelyeket most a laborban elemzünk részletesen”. A portugál sajtóban megjelent információk szerint ezek között ruhamaradványok és csontok is szerepelnek.

Hivatalosan még nem erősítették meg, hogy ezek kapcsolatba hozhatók-e Madeleine McCann eltűnésével, de ez az egyik fő reménye a nyomozásnak.

Fotó: PA Images via Getty Images/James Manning

A kutatás célja, hogy új bizonyítékokat találjanak a jelenleg börtönben ülő fő gyanúsított, Christian Brueckner ellen, aki 2005-ben megerőszakolt egy idős nőt ugyanazon a területen, Praia da Luzban. Brueckner korábban levelet írt a rendőrségnek, amelyben úgy fogalmazott:

„A döntő kérdésekre soha nem lehet választ adni.”

A levélben felsorolt több, magát védeni próbáló állítást, például azt, hogy nincs róla vagy járművéről bizonyított jelenlét a bűncselekmény helyszínén, sem DNS-nyomok, sem a kislányhoz köthető tárgyak.

Eközben egy új dokumentumfilm aggasztó részleteket közöl Brueckner múltjából. Németországban, egy általa korábban birtokolt raktárépületben több mint 70 gyerek fürdőruhát, egy kisgyerekeknek való biciklit, felfújható játékokat és egy 80 GB-os merevlemezt találtak, melyen portugáliai felvételek szerepeltek. A rendőrök ezen kívül lefoglaltak egy laptopot, maszkokat, fegyvereket, és egy kézzel írt történetet, melyben egy nőt és egy gyermeket droggal akarnak elrabolni egy óvoda elől.- írja a Mirror.