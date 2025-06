Küszöbön a katasztrófa? Folyamatosan mérik a Maros sótartalmát

A parajdi sóbánya katasztrófája miatt kiinduló vízszennyezés több folyóra is veszélyt jelent. A Kis-Küküllő teljes élővilága kipusztult, most a Maros is veszélybe került. Rendszeres a sókoncentráció mérése a folyóban. Súlyos ökológiai katasztrófa jöhet, ha eléri a Tiszát.

Mircea Fechet román környezetvédelmi miniszter a hétvégén aggodalmát fejezte ki, hogy még mindig magas a folyókban mérhető sókoncentráció. Elmondása szerint a parajdi sóbányánál történt katasztrófa következtében több helyen is a megengedettnél magasabb értékeket mértek. Számol be a román Agerpres hírügynökség. Mérik a Maros vizének sótartalmát a magyarországi szakaszon. A sókoncentráció jelenleg a határértéken belül van.

Fotó: Oláh Tamás / MTI Fotószerkesztõség Mérik a sókoncentrációt a Marosban A parajdi sóbánya katasztrófája után a Maros romániai szakaszán is sóhullám jelent meg, de az eddigi mérések szerint a sókoncentráció határérték alatt maradt. A Szegedi Tudományegyetem kutatói szerint a magyarországi szakaszon mért adatok sem közelítik meg a veszélyes értékeket. A román hatóságok szivattyúzással, valamint a tározókból leeresztett édesvízzel hígítják a vízfolyásokat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Tiszát is folyamatosan ellenőrzi, szerencsére a vízminőség jelenleg minden előírásnak megfelel – számol be az Index. Összességében egyelőre nincs ok az aggodalomra. Az eredmények alapján előzetesen elmondható, hogy a mért értékek egy esetben sem közelítették meg a közepes és nagyobb folyókra vonatkozó hazai határértéket (900 µS/cm) – nyilatkozta az Indexnek Sipos György, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszékének vezetője Újabb katasztrófa jön? A megelőző intézkedések részeként a Korond-patak kritikus szakaszát lezárták, ahol a sós víz korábban a legnagyobb mennyiségben került a patakba. A parajdi bánya térségében 16 szivattyút üzemeltek be, hogy csökkentsék a víz sótartalmát. A mérések alapján a szennyezés mértéke jelenleg kezelhető. A sókoncentráció a Kis-Küküllőben sokkal súlyosabb károkat okozott. A szennyezett víz – akár literenkénti 3995 milligrammos sótartalommal – teljesen kipusztította a folyó élővilágát. Védett fajok is elpusztultak, több tonna haltetemet kell összegyűjteni. A katasztrófa hatására az illetékes román hatóságok azonnali országos bányaellenőrzéseket rendeltek el, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő újra – írja a Délmagyar.hu. Elpusztult halak a parajdi sóbánya katasztrófája miatt sós vízzel szennyeződött erdélyi Kis-Küküllő folyó partján a Maros megyei Makfalva és Szolokma között Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztõség A pozitív fejlemények közé tartozik, hogy a sós víz szivárgása a parajdi bányából megszűnt, és azóta újabb szennyezés nem jutott a Korond-patakba. A vízügyi igazgatóságok továbbra is folytatják a hígítást, és a Maroson végzett mérések szerint nincs szükség rendkívüli beavatkozásra. Halikrákat telepítettek át biztonságosabb mellékágakba, hogy a természet újraéledhessen.

A parajdi katasztrófa hatása messzebbre érhet, mint gondolnánk! Halpusztulás, szennyezett víz, és akár egy ökoszisztéma összeomlása fenyeget minket. A szakértők attól tartanak, hogy az ökológiai katasztrófa nem áll meg a határon és még a Tisza is veszélybe kerülhet.

