Az Alkotmánybíróság is reagált az erdélyi Sóvidéken történt környezeti katasztrófára

Az Alkotmánybíróságnak a magyar klímatörvény alaptörvény-ellenességével kapcsolatos állásfoglalását ide kattintva olvashatja teljes terjedelmében.

A patakok vízhozamát és a víztározók építését is szabályozó falutörvények romániai eltörlésével már nem csak a saját földjüket ösztönösen is védelmező székelyek telepedhettek le a területen, hanem más nemzetiségűek is.

A parajdi események sajátságos metaforája annak, amivel az Alkotmánybíróság foglalkozik.

Meglátásuk szerint a természeti katasztrófát az emberi figyelmetlenség is okozhatta. Sokáig ugyanis nem voltak a Sóvidéken villámesőzések, villámárvizek és erdőirtások, így ezek hatásaival nem is foglalkoztak, ami az elmúlt napokban súlyos következményekkel járt.

Intő jel lehet a parajdi katasztrófa

A környezetvédelem nem elvont fogalom, a parajdi események pedig egy komoly intő jelei annak, hogy mi történhet akkor, ha az ember nem kellően elővigyázatos. Az emberek jellemzően nem is fogják fel ennek fontosságát, hiszen „mindenki a mának él”.

A magyar jogszabályok sokáig arra vonatkoztak, hogy ha bejön a víz, az gyorsan menjen ki. Szerintük azonban a vizet meg kellene tartani azon a környéken.

Oda kell figyelni a klímaváltozásra és környezetünk védelmére!

– összegezték.

A „méregzöld aktivisták”, mint például Greta Thunberg lejáratják a környezetvédelmet,

több kárt okoznak, mint hasznot a tevékenységeikkel. Hangsúlyozták továbbá a globális összefogás és a tudatosság fontosságát is.

A parajdi sóbánya és környéke – Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága – súlyos természeti katasztrófa áldozatává vált május utolsó napjaiban. ó

A sóbánya kiürült tárnái százezreket vonzottak évente, annak gyógyhatású mikroklímája, illetve lenyűgöző méretű föld alatti csarnokai miatt. Mindezek mára szinte teljesen víz alá kerültek.

A sóbányát már május elején bezárták a közép-erdélyi esőzések okozta vízszivárgás miatt. A bánya turisztikai része, benne az étterem is, teljesen víz alá került.

A parajdiak számíthatnak a magyar kormány, Magyarország támogatására

– jelentette ki Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn, amikor a katasztrófa sújtotta Parajdra látogatott.