Elindult a Máltai Szeretetszolgálat első segélyszállítmánya az árvíz sújtotta Erdélybe

A Máltai Szeretetszolgálat többek között tartós élelmiszert, melegétkeztetéshez szükséges alapanyagokat, tábori felszerelést, aggregátorokat, fertőtlenítőszereket, valamint gumicsizmákat is vitt a helyiek kérésére. A szervezet az árvíz utáni mentési és helyreállítási munkákban a romániai Máltai Szeretetszolgálattal közösen dolgozik.

Rögzítik a segélyszállítmányt, amelyet az árvíz sújtotta Kovászna megyei erdélyi falvakból kitelepített rászoruló családok támogatására visznek Budapestről, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos logisztikai központjából 2025. június 3-án. Az öttonnás segélyszállítmány azonnal fogyasztható konzervételeket, tartósélelmiszert, több száz ember ellátására elegendő melegételhez szükséges alapanyagot, illetve tisztálkodószereket és higiéniai termékeket is tartalmaz. A helyszínre viszik a segélyszolgálat mobilkonyháját is, amellyel Kökös településen végeznek majd étkeztetést. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A mintegy ezerfős Kökösön működtetett tábori konyha naponta több száz adag meleg ételt biztosít az árvíz által érintett lakosoknak. Emellett a tucatnyi falszárító gép bevetésével igyekeznek mérsékelni a lakóépületekben keletkezett károkat. A több országban már bevált eszközökkel egyenletesen szárítják ki az elöntött házak falait, amivel megelőzhető a hosszú távú szerkezeti romlás és a penészesedés.

A szervezet adománygyűjtést is indított az árvíz sújtotta családok támogatására. A www.adomanyozz.hu oldalon keresztül bárki hozzájárulhat a segítő munkához tetszőleges összeggel.

A parajdiak számíthatnak a magyar kormány, Magyarország támogatására

A parajdiak számíthatnak a magyar kormány, Magyarország támogatására – jelentette ki Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Nacsa hétfőn látogatott el a katasztrófa sújtotta Parajdra.

Parajd, 2025. június 2.Szakemberek szemlélik a víz okozta krátereket Parajdon 2025. június 2-án. A legrosszabb forgatókönyvre is felkészülve negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelte el és ideiglenes gátépítésbe kezdett a Hargita megyei vészhelyzeti bizottság Parajdon, ahol a hatóságok úgy értékelték: fennáll a veszélye annak, hogy a vízzel elöntött régi sóbánya teteje beomlik. (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Nacsa Lőrinc a helyszínen tájékozódott a sóbánya elöntése következtében kialakult helyzet súlyosságáról, majd a helyi turizmusban és vendéglátásban érdekelt parajdi vállalkozókkal beszélt, és biztosította őket a magyar kormány támogatásáról. A lakossági fórumon Nyágrus László, Parajd polgármestere, Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Antal Lóránt szenátor is jelen volt.

Megdöbbenve értesültünk arról, ami Parajdon történt. Nagyon sok magyarországi turista látogatott ide az elmúlt évtizedekben, nagyon fontos nekünk Parajd. És ami a sóbányával történik, az tragédia, ezért is nyilvánvaló volt, hogy segítünk

– mondta a lakossági fórum után a nemzetpolitikai államtitkár.

Nacsa azt mondta, hogy az elmúlt napokban is intenzíven tartotta a kapcsolatot a hatóságokkal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőivel a segítségnyújtás módjáról, és hétfőn személyesen is tájékozódott, és biztosította a helyieket, hogy számíthatnak a magyar kormányra. A nemzeti összetartozás napjára is utalva közölte: a magyarok mindig összefognak, segítenek egymásnak. Elmondta, hogy a magyar hatóságok első lépésként a turizmus megmentésére irányuló kampány szervezésében tudnak segíteni, részt vesznek a Hargita megyei tanács által kezdeményezett akció elindításában.

Ez az első segítség, ami megmentheti az idei turisztikai szezont, hiszen a Sóvidéknek, Parajdnak a sóbányán kívül más nevezetességei is vannak, melyeket érdemes népszerűsíteni

– húzta alá. Másrészt Magyarország vízügyi és katasztrófavédelmi szakmai segítséget is felajánlott a román hatóságoknak, hiszen az árvizek kezelése terén nagy tapasztalattal rendelkezik. Ez eszközt is és szakértelmet is jelent.