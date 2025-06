Extra pénz, limuzin és VIP-bánásmód: Manfred Weber még mindig szereti a luxust

Luxusélet és nagyzolás – ez jellemzi a magyarokat gyűlölő Manfred Webert. Az Európai Néppárt nemrégiben újraválasztott elnökéről több alkalommal kiderült, hogy nem veti meg a luxust – számolt be a V4NA.

Manfred Weber továbbra is szereti a luxust (Fotó: JOSE JORDAN / AFP)

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) pártelnöke és frakcióvezetője dupla fizetést kap: a 8419,90 eurós képviselői alapfizetést és az év minden napjára járó 350 eurós napidíjat, másrészt az EPP pártvezetői posztjának betöltéséért további több mint 14 ezer eurót havonta.

Amikor Weber átvette az EPP vezetését, külön fizetést követelt.

Frakcióvezetőként a nettó 8 419,90 eurós parlamenti juttatás is megilleti. Frakcióvezetőként 350 eurós napidíjra is igényt tarthat a szállás, az étkezés és az egyéb költségek fedezésére az év 365 napján. Vannak más kiváltságok is, amelyeket Weber az évek során kikövetelt magának. Ilyen például a saját céges autó és a sofőr.

Webernek 2016 óta áll rendelkezésére a szolgálati autó – derül ki a Table.Briefings birtokába került levélből. A Der Spiegel már 2020-ban beszámolt arról, hogy a sofőrrel együtt járó szolgáltatás állítólag évente mintegy 100 ezer eurójába kerül a frakciónak, és így az európai adófizetőknek.

A BMW, a Mercedes és az Audi a felső luxuskategóriába tartozó járműveket biztosít a politikusoknak igen vonzó feltételekkel. Nagy kedvezményeket biztosítanak a lízingrészletekre, mivel egyébként a limuzinok bérlése nem egyeztethető össze az uniós intézmények költségvetési irányelveivel.

Míg az S&D frakció vezetői ismét lemondtak arról, hogy a választókerületükben céges autót használjanak, Weber azonban a mai napig ragaszkodik hozzá.

Weber a reptéri luxust is kedveli, utazásai során VIP-szolgáltatást is igénybe vesz, amely 510 euróba kerül indulásonként. A szolgáltatás magában foglalja a repülőtér VIP-szárnyába való külön bejutást, a check-in diszkrét lebonyolítását, a poggyászfeladást és az ellenőrzést egy külön helyiségben, valamint – a szolgáltató ismertetője szerint – a „VIP exkluzív transzfert a járathoz”.

Amikor a repülőgép a kifutópályán van, a VIP-vendéget limuzin viszi a beszálláshoz.

Weber utolsóként száll fel, amikor az összes többi utas már leült és elrakta kézipoggyászát. Ilyen VIP-szolgáltatásra jogosultak egyébként a bajor tartományi kormány miniszterei és az uniós biztosok is. Weber kifejezetten ragaszkodik a szolgáltatáshoz, amelynek költségei több mint 10 ezer euróra rúgnak évente, havi több repülés esetén.