Egyre nagyobb a baj a Maroson, aggasztó hírek érkeztek Parajdról

Mivel a Maros magas sótartalmú vize a folyó magyar szakaszát is érinteni fogja, ezért pénteken a magyar hatóságokat is tájékoztatták a veszélyről.

Ezért sós a Maros, avagy a parajdi katasztrófa

Ahogy az Origo is többször beszámolt róla, a parajdi sóbánya súlyos természeti katasztrófa áldozata lett, miután a Korond-patak átszakította a védőgátat és elöntötte a bányát. A sóbánya nem csak turisztikai látványosság, hanem több száz család megélhetését is biztosítja, így a katasztrófa gazdasági és szociális következményekkel is jár a térségben. Az elöntés miatt a bánya több része is megsemmisült, és a szennyezett víz eljutott a Marosba is, ami ökológiai katasztrófát okozhat.