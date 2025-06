Cuki kis halacska a térdig érő víz életveszélyes lakója

Ártatlannak tűnik, de a valóságban egy rendkívül mérges hal a Petermännchen (Péterke), magyarul mérges pókhal néven is nevezik. Néha a „tenger viperája” néven említik, utalva a hal mérgező tüskéire és fájdalmas szúrásaira. Barátunk az Északi- és Balti-tenger partjain fordul elő.

Egy mérges hal a tengerben – csodálatosan szép, de veszélyes (illusztráció) Fotó: William Warby/pexels

A mérges hal már a bokád alatt rejtőzik

A nyári szezon beköszöntével egyre többen csobbanak az Északi- és Balti-tengerben, ám a fürdőzők most nemcsak a napszúrástól, hanem egy mérges haltól is tartanak. A Petermännchen, vagyis a „tenger viperája”, alattomosan bújik meg a homokban, és akár bokáig érő vízben is képes súlyos sérülést okozni.

(Petermännchen 1/12) Petermännchen sind Fische, die auch in Nord- und Ostsee vorkommen. Die Körperform ist lang gestreckt. Das Petermännchen weist mehrere fiese Stacheln auf der ersten Rückenflosse sowie am Kiemendeckel auf. #ToxFacts pic.twitter.com/uoAb2eJahZ — Dr. Carsten Schleh (@Schleh_Tox) June 26, 2023

Ez a sügérfélék családjába tartozó hal 50 centiméteresre is megnőhet, és mérgező tüskékkel rendelkezik a hátúszóján és kopoltyúfedelén.

A nyári hónapokban sekély vízbe húzódik szaporodni, éppen oda, ahol a legtöbb nyaraló mezítláb sétál, fürdik vagy gázol a vízben.

Évente 30–40 embert ér szúrás az érintett tengerpartokon, a tünetek pedig nem csekélyek: azonnali, égető fájdalom, duzzanat, légszomj, keringési zavar – súlyosabb esetben akár allergiás sokk vagy szívleállás is bekövetkezhet.

Szakértők azt javasolják, hogy aki biztonságra törekszik, viseljen fürdőcipőt, ami nemcsak a kagylóvágások, hanem a „Péterke” szúrása ellen is védelmet nyújt.

Az eredeti cikk a BILD oldalán jelent meg.