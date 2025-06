Merkel tönkretette Európát! – Gerald Grosz új könyve már megjelenés előtt bestseller

Több mint 9 millió migráns, eurómilliárdos kiadások, egyre több áldozat és egy széttöredezett társadalom – ezekkel az állításokkal támadja Gerald Grosz volt politikus Angela Merkelt új könyvében, amely a „Merkels Werk – Unser Untergang” címet viseli. A kötet hivatalosan augusztus 18-án jelenik meg a Leopold Stocker Verlag gondozásában, ám már most vezeti az Amazon, a Thalia és a Morawa eladási listáit. A szerző szerint a német exkancellár 2015. augusztus 31-én elhangzott, „Wir schaffen das!” – vagyis „Sikerülni fog!” – mondata végzetes következményekkel járt. Grosz ezt egyfajta „erkölcsi felsőbbrendűségnek” nevezi, amellyel szerinte Merkel túszul ejtette az egész kontinenst. Ezt követően – Grosz állítása szerint – több mint kilencmillió, többségében muszlim országból érkező ember érkezett kontroll nélkül Európába. Korábban arról si írtunk, hogy több mint negyedmillió ember kapott német útlevelet az elmúlt évben Németországban.

Gerald Grosz volt politikus szerint Angela Merkel tönkretette a kontinenst

Fotó: JURGEN LOSEL / DPA

Ausztria példáját említve Grosz úgy számol, hogy csak az alpesi országban 8 milliárd euró pluszkiadással járt a bevándorlás, emellett pedig nőtt a bűnözési ráta és bizonytalanság.

Terror, antiszemitizmus, párhuzamos társadalmak

A könyv külön kiemeli Németországot, ahol – a szerző szerint – a Breitscheidplatz és Villach közötti térségben sorra történtek terrortámadások és erőszakos bűncselekmények. Grosz az oe24-nek úgy nyilatkozott:

Angela Merkel valójában tönkretette ezt a kontinenst, és többé-kevésbé aláírta olyan országok, mint Németország vagy Ausztria bukását.

Grosz súlyos problémákat lát az integráció helyett kialakuló párhuzamos társadalmakban. A könyvben több példát is említ, köztük egy berlini esetet, ahol egy 13 éves diák megverte tanárát a következő szavakkal:

Itt az iszlám uralkodik, te buzi disznó, semmi keresnivalód itt!

A szerző szerint különösen azok árulták el saját eszméiket, akik a női jogokat és az LMBTQ-jogokat hangsúlyozták, miközben támogatták a multikulturális politikát az elmúlt évtizedben. A könyv egyik központi eleme a szakemberhiány mítoszának cáfolata. Grosz szerint tíz éve hallani, hogy szakemberekre van szükség, de ez a remény sosem vált valóra, mivel szerinte a bevándorlók jelentős része írástudatlan, és csak a szociális rendszereket terhelik. A könyvben számos ismert személy – köztük Václav Klaus volt cseh államfő, Tino Chrupalla (AfD), Herbert Kickl korábbi belügyminiszter – is megszólal, de helyet kapnak az áldozatok szülei is: például Leonie és Ann-Marie esete is részletesen bemutatásra kerül. Egy bécsi iskolaigazgató, Christian Klar pedig arról számol be, milyen mértékben változott meg az iskolai környezet az elmúlt években – írja az Exxpress.