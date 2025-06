Mindent be fog vetni Brüsszel a magyar vétó megkerülésére

Az európai döntéshozatalban a nagy tagállamok akarata már így is sokkal inkább megjelenik, mint a kisebbeké. Gondoljunk csak arra, hogy a Tanácsban a minősített döntéshozatalnál szükséges „blokkoló kisebbségnek” van egy lakosságszám szerinti kritériuma is. Vagyis nem elég, hogy négy tagállam nem ért egyet a döntéssel, az is szükséges, hogy együtt az EU lakosságának legalább 35 százalékát is lefedjék – világított rá Dornfeld László.