Nagy a baj, Erdogan kemény üzenetet küldött Izraelnek

Mint arról az Origo tegnap beszámolt, több forrás is megerősítette, hogy Izrael egy katonai műveletet hajthat végre Irán ellen. A támadás ma hajnalban be is következett. Izrael légicsapásokat mért Iránra péntek hajnalban, hogy megakadályozza Teherán nukleáris fegyverkezését. Nemrég Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan is megszólalt az izraeli támadással kapcsolatban – írja az MTI.

Erdogan török elnök elítélte az izraeli csapásokat irán ellen

Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu

A török elnök elítélte az izraeli csapásokat Irán ellen, „egyértelmű provokációnak” nevezve azokat, és figyelmeztetett, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kormánya a térséget katasztrófa felé sodorja.

Véget kell vetni Netanjahu és vérengző hálózata támadásainak, amelyek az egész térséget és a világot lángba borítják

– írta Erdogan az X-en. A török elnök szerint Izrael

nagyon veszélyes szintre emelte azt a következetesen folytatott stratégiáját, hogy vérrel, könnyekkel és bizonytalansággal árassza el térséget, különösen a Gázai övezetet. A szomszédunk, Irán elleni támadása egyértelmű provokáció, amely semmibe veszi a nemzetközi jogot

– jelentette ki Erdogan. A török államfő jelezte, Ankara szorosan figyelemmel követi a fejleményeket.

Az izraeli csapásokra a síita állam is reagált.

Izrael és az Egyesült Államok nagyon súlyos árat fog fizetni az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapásokért

– jelentette ki az iráni hadsereg szóvivője.